F1: Minuto a minuto sigue a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría

Russell P1, bajo ataque de Leclerc… Verstappen P4 a 2.5 segundos del Ferrari de Sainz Jr.

Con el pit stop de Esteban Ocon, ahora Checo Pérez está P6. Ocon ha hecho una carrera al límite contra Fernando Alonso, su compañero de equipo. Ricciardo aprovechó y los pasó a los dos.

Pit Stop: Charles Leclerc pasa de medios a medios. Van a una segunda detención. Leclerc sale P2 delante de Sainz Jr. Retoma el liderato Russell.

Charles Leclerc P1 con 20 giros en sus neumáticos medios. Parece que está en estrategia de una detención. Luego de pit stops:

Leclerc Russell Sainz Verstappen Ocon Alonso Hamilton Pérez Schumacher Norris PIT STOP: Checo Pérez del rojo al amarillo.

PIT STOP: Sainz Jr. Pasa del neumático amarillo al amarillo. Mala parada. Y van a dos detenciones. No se entiende lo de Ferrari.

PIT STOP: Russell deja el liderato y pasa del neumático rojo al medio. Verstappen igual fue a pits y también puso el neumático medio. Duraron 16 giros completos y parece que van a dos detenciones. Ferrari iría a una detención con sus autos.

PIT STOP : Lando Norris en la vuelta 15 y pasa del nuemático blando al medio.

Como parado lo pasó Checo Pérez en la recta de pits. Ese McLaren de Norris, con llantas rojas, se cae en ritmo.

Hamilton pasa a Lando Norris y luego aprovecha Verstappen. Entre la curva 1 y dos, Norris perdió dos posiciones. Ahora le toca a Checo pasarlo.

Los Red Bull ya pasaron a los Alpine. Tanto Verstappen como Checo y ahora persiguen al Mercedes de Hamilton. Adelante, Russell tiene 2.4 segundos sobre Sainz Jr.

Verstappen sobre Ocon y el neerlandés ya es P6. Checo Pérez pasa a Fernando Alonso y es P8.

Max Verstappen P7, luego del rebase sobre Fernando Alonso.

Checo Pérez: «Hay un ruido extraño con el motor»… Bird: «¿Cuándo lo escuchas?… Per: «En marchas altas». Red Bull le puso motores nuevos a sus autos, sin penalizar porque están dentro del reglamento. Finalmente al mexicano le dicen que todo está bien con el motor.

Hubo un pequeño periodo de Virtual Safety Car por escombros en la pista. Vettel y Latifi dejaron partes de alerón por la curva dos. Pero ya está en verde otra ves. Buen arranque de Checo Pérez pero luego dejó espacio para Verstappen y el neerlandés ataca a Fernando Alonso por al P7 del asturiano.

ARRANQUE : Russell mantiene la punta; Carlos Sainz lo atacó en la primera curva, pero el británico cuidó bien la parte interna. Hamilton P5, Verstappen P8 y Checo Pérez P9.

Sergio Pérez salió desde el peldaño 11 del Gran Premio de Hungría. F1 Todos los pilotos salen con llantas para piso seco: Russell, el polemam arrancará con llantas rojas, blandas, para tener buena tracción al arranque. Norris, Ricciardo, Verstappen, Checo Pérez, Stroll, Tsunoda Vettel, Albon y Gasly también con llantas rojas. El resto sale con llanta media.

El viento, las nubes, todo parece presagiar la lluvia a las afueras de Budapest. Eso haría una carrera aún más interesante, y abriría la ventana para más rebases en un trazado que casi no los permite.

El asfalto del Hungaroring no está del todo seco, pero tampoco muy mojado. ¿Qué hacer? ¿Salir con slicks o salir con llanta de lluvia intermedia?

Checo Pérez arrancará desde la 11ra posición en el Gran Premio de Hungría , 13ra fecha de la temporada de Fórmula 1.

«Pasar aquí es muy difícil», señaló C heco Pérez sobre el trazado Hungaroring . «Intentaremos sumar puntos». No está lejos de las posiciones que premian; necesitará de una buena arrancada, mucho ritmo con aire sucio todo el tiempo y una estrategia atinada para remontar algunas posiciones. Sin embargo, un podio luce realmente complicado.

El Hungaroring es un trazado de 4.3 kilómetros y 14 curvas. La única zona de sobrepaso es la curva 1 y dos –solo en la corta recta de pits hay zona de DRS-. Luego el resto de los sectores se van hilando a través de una interminable serie de curva de baja y media velocidad, el sector dos es especialmente sinuoso, y en general la pista demanda de buena tracción para salir velozmente de cada curva e ir a la siguiente. Serán 70 giros para completar los 306 kilómetros pactados de Gran Premio.

Rain incoming? #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/NCYxTf1MOk

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022 The usual pre-race hive of activity on the grid! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/kKYeJ2DceD

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022 The fans are ready for rain if it comes ☔️

For now it’s dry overhead and on track ☁️ #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/V3ysFjb0TC

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022 El mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría es un séptimo lugar en 2020 con un Racing Point. El año pasado todo acabó apenas en el arranque luego de ser embestido por el Mercedes de Valtteri Bottas.

Desde la pole arrancará justo el suplente de Bottas en la casa de Stuttgart. George Russell sorprendió a todos al arrebatar la pole a Carlos Sainz Jr . Pero Ferrari es favorito para ganar a las afueras de Budapest , incluso deben pensar en un 1-2 que les otorgue una buena cosecha de puntos y así reducir el déficit de puntos contra Red Bull.

Pirelli ha traído los compuestos C2, C3 y C4 para esta justa. El proveedor italiano espera una carrera de dos detenciones en pits, iniciando con la llanta blanda, la C4, y luego pasar a dos stints con la C3, la mediadel fin de semana. Hay otra opción que es a una parada e implicaría iniciar con la llanta amarailla, la media,, hacer unas 34 vueltas y el resto con la goma dura, blanca.

Luego de esta competencia la F1 tendrá un descanso veraniego para reavivar la temporada a finales de agosto con el Gran Premio de Italia.

Which strategy will prove the quickest route to the podium? 🔮🔮 #F1 #HungarianGP #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/EF8C9uD29q

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 31, 2022

