F1: Minuto a minuto el Gran Premio de Francia, ¿podio para Checo Pérez?

¡CHARLES LECLERC QUEDA FUERA DE CARRERA! Se fue de frente el piloto monegasco. Hay Safety Car.

PIT STOP: Max Verstappen pasa a la goma dura. Es la vuelta 17 de 53. ¿Logrará Max una carrera de una detención?

Leclerc aceleró y se escapó del DRS de Verstappen. Quizá Max esté en modo administración del neumátivo. Acá lo importante es lograr una carrera a una parada y no dos, ya que la calle de pits de Paul Ricard es de las más largas -toma 30 segundos una parada de pit-.

Carlos Sainz con el segundo Ferrari ya está décimo. Recordemos que el piloto español penalizó por el cambio de la unidad de potencia y largó P19.

Hamilton se escapó de Checo Pérez. El mexicano ahora esrtá a 2.7 segundos del británico y Russell P5, a 1.4 del tapatío. Checo está perdiendo ritmo. Adelante, Verstappen sigue a tiro de DRS.

Atrás, Carlos Sainz Jr. ya está P12. Magnussen pasa de neumático amarillo al duro. Es apenas la vuelta 9 de 53. Claramente irá a dos detenciones.

Verstappen lo atacó en la curva 11 al final de la recta Mistral, pero Charles defendió bien la parte interna del curvón. Atrás, Checo sigue a tiro de DRS, pero no puede pasar al Mercedes de Hamilton.

Penalización para Esteban Ocon. Cinco segundos cuando pase por pits. Alonso ataca a Russell, quien logro pasar al asturiano por la quinta posición. Así que hay tres luchas al frente, más un medio pelotón muy compactado. Todo bajo un inclemente sol y, hay que poner atención al desgaste de los neumáticos.

Max Verstappen a medio segundo de Leclerc. Pérez por su parte asedia la posición de Hamilton. Los Red Bull en modo ataque…

Tsunoda fue el que más posiciones perdió, pues sufrió un choque por parte del Alpine de Ocon. Arrancó en el top 10 y está último el japonés. Los Haas por otra parte, fueron de los que más ganaron -Magnussen, quien arrancó último, avanzó siete posiciones. Carlos Sainz con el Ferrari, está P16, arrancó P19.

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022 ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE FRANCIA : Movió mal Checo Pérez y perdió la tercera posición. Charles Leclerc sigue en la punta y Fernando Alonso ganó dos posiciones, es quinto y ataca a Checo…

Gradas llenas en el Pau Ricard. La vuelta de formación está en marcha.

Ya se escuchó La Marseillaise. Autos y pilotos se preparan en la grilla de partida para la vuelta de formación y luego, el inicio de la carrera.

Es el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard , que albergó por primera vez a la Fórmula 1 en 1971. Fue sede permanente del Grand Prix de 1985 a 1990, en el 91 Magny-Cours tomó el relevo.

Paul Ricard , ubicado en la bucólica comunidad de Le Castellet , regresó en 2018 a la máxima categoría. Un trazado permanente de 5.8 kilómetros. Se darán 53 vueltas para completar los 309 kilómetros de Gran Premio. Checo Pérez partirá desde la tercera posición.

Checo Pérez tuvo prácticas libres no muy auspiciosas, pero en la sesión clasificatoria el mexicano mejoró sus cronos lo suficiente para avanzar las primeras dos rondas sin problemas y luego, en la tercera y definitiva, colocar el tercer mejor crono y quedar cerca de su compañero de equipo, Max Verstappen.

Charles Leclerc picará primero con Verstappen segundo, quien seguramente y fiel a su estilo será agresivo en la primera curva. Checo Pérez, además de atacar la posición del Ferrari , deberá cuidarse las espaldas, pues Lewis Hamilton , un piloto que normalmente mueve bien en el arranque, estará detrás de él.

Parrilla de salida:

Sunday’s runners and riders 👀 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/faALa2K2Qf

— Formula 1 (@F1) July 23, 2022 Pirelli ha traído su gama media para el parejo asfalto de Paul Ricard , uno de los mejores del calendario pues el circuito es esencialmente una pista de pruebas (es por eso que tiene tantos layouts). Se esperan altas temperaturas y un duro desgaste de caucho.

La marca italiana considera una estrategia de una detención. El stint inicial sería con el compuesto medio C3; la ventana de cambio sería entre la vuelta 18 y 27 y pasar al C2 más duro y terminar la carrera con ese set. Sin embargo, dadas las altas temperaturas hay opciones de una estrategia a dos paradas, con menos vueltas tanto en el stint incial con medios como en el intermedio con duros, para luego terminar la carrera con otro juego de neumáticos amarillos.

Considering those available sets, which strategy will prove the fastest to the #FrenchGP ?

🏁🏁🏁 #F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/yQJJdItsAh

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 24, 2022

