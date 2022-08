F1: Minuto a minuto, Checo Perez en el Gran Premio de Bélgica

Entornointeligente.com /

En posiciones posteriores, Alexander Albon tiene al Williams en la P10, ha sido hasta ahora un buen fin de semana para el tailandés. Alonso, con todo y su problema con Hamilton está P6 y el auto parece entero. También buena carrera para Sebastian Vettel quien está P8 y peleará por la P7 contra Pierre Gasly.

Max Verstappen a pits, es la vuelta 31 de 44. En Red Bull se deciden por el compuesto medio y con un auto más descargado, no debería tener problemas. Un caso contrario al de Leclerc.

Charles Leclerc avanza en el clasificador, ya está P6 con la goma media ¿aguantará lo que resta? Faltan 14 vueltas y parecen pocas, pero hay que recordar que es una pista de 7 kilómetros, es la más larga del calendario.

Carlos Sainz en la vuelta 27 paso por pits y pusieron la goma dura. Claramente van hasta el final. Checo Pérez paso de goma media a la dura en la siguiente vuelta para protegerse de Sainz.

Vuelta 26 de 44. Charles Leclerc pasa del medio a otro de juego medios. Debería acabar la carrera con este neumático, aunque llegará muy desgastado. Alonso, por su parte, pasó al compuesto duro, en Alpine aseguran con la goma más resistente.

Checo Pérez pasa a Carlos Sainz Jr. y Red Bull tiene la 1-2 con media carrera por delante. Pero lucen muy dominantes y no parece que Sainz pueda interponerse. Leclerc a 24 segundos de la punta en P5 detrás de Russell.

En muy pocas vueltas Verstappen, le sacó 4.5 segundos a Sainz. El madrileño también es más lento que Checo Pérez, así que la lucha por la P2 seguirá toda la carrera. La P1 parece saldada. Ese auto de Verstappen está en su punto.

Verstappen , vuelta rápida: 1.50.747 y pasa a Carlos Sainz Jr. , es nuevo líder de la carrera en Spa-Francorchamps . Imparabe ese Red Bull de Verstappen, quien recordemos montaron una Unidad de Potencia, practicamente nueva.

Vuelta rápida de Checo Pérez: 1.51.556. Le cayeron bien ese juego de medios nuevos. Pero Charles Leclerc es quien se cayó en el ritmo: 1.55.medios, es de los autos más lentos de la parrilla.

Verstappen a pits. Pasa del neumático rojo al amarillo. Sale detrás de Sainz, quien está P1. Muy poderoso ese primer stint de Max Verstappen: de P14 a P2 y con poco más de mitad de carrera por delante. Va para ganar el campeón del mundo.

Checo Pérez a pits. Bueno, esto sí que es sorpresa. Pasa el mexicano del compuesto medio a otro juego de llanta amarilla. La verdad es que el ritmo no era bueno para el mexicano, estaba en 1.55, junto a Leclerc, mientras Verstappen y Sainz andaban en 1.53.

Que rápido se alejó Verstappen de Checo Pérez, a quien ya le saca 3.1 segundos. Muy veloz el Red Bull número 1. Carlos Sainz ya es P3, beneficiado por los pit stops de varios pilotos. Charles Leclerc P5.

Vuelta 12. Carlos Sainz fue a pits y pasó a la goma amarilla. Regresó P5. Verstappen ya es P1 pues rebasó a Checo, quien está en otra estrategia con llanta media.

Charles Leclerc ya en P11, también ese Ferrari con la llanta media está trepando posiciones. Max Verstappen ya atacó a Pérez, pero el mexicano aguantó en Les Combes. Sainz a 1.3 segundos de esa pelea entre Red Bull -no fue ‘pelea’ no clara- y Verstappen, quien está en otra estrategia, pide que lo dejen pasar.

Vuelta 9 de 44: Se cae el ritmo de Sainz y Checo ahora a 1.2 segundos. Verstappen a 3 del español, así que pronto tendrá encima a los dos Red Bull.

Ya es 1.5 segundos de Sainz Jr. sobre Checo Pérez. Cuando Max Verstappen pasa al Mercedes de George Russel y hace vuelta rápida con 1.51.954. Va a pasar a Checo en unas cuantas vueltas… incontestable lo de Verstappen.

Max Verstappen ya P4. Sigue George Russell, su Red Bull es un misil. Hay que señalar que es un auto con una Unidad de Potencia nueva y eso le da una ventaja. El neerlandés, como Sainz está en llanta roja, así que deberían para antes que, por ejemplo, Checo Pérez, quien trae llanta media.

Alexander Albon con un uen inicio de compeencia, está P7 y con buen ritmo. Sainz 1.52.3 vs el 1.52.7 de Checo Pérez y Verstappen ya es P5 y ataca a Alonso. Fulminante el campeón del mundo.

Verstappen ya sexto, paso a Daniel Ricciardo. Carlos Sainz Jr. con vuelta rápida en P1 y ya e saco 1.2 segundos a Checo.

REINICIO : De nuevo Checo Pérez mal en el reinicio y se le escapó Sainz. El mexicano sin embargo se defendió bien del ataque de George Russell. Carlos Sainz se mantiene en la punta. Verstappen sí avanzó y ahora es P7.

Problemas con el Ferrari de Leclerc, un inconveniente en uno de lso neumáticos. Paasará de llantas blandas a medias, pero todo esto en Safety Car, así que podrá remontar, pero se le ha escapado Verstappen.

Verstappen ya P8 y Leclarc P9. El reinicio será igualmente interesante… en el incidente de Hamilton se cierra sobre el Alpine y se montó y en el neumático delantero izquierdo. Mala maniobra de Lewis.

SAFETY CAR: Nicholas Latifi pierde el auto y le pega al Alfa Romeo de Valtteri Bottas, quien hoy cumple años. El auto del finlandés quedó cruzado en la pista y hay que sacarlo, por lo que sale el SC.

Charles Leclerc también avanzó posiciones y está P10. Lewis Hamilton es abandono luego del choque en Les Combes contra el Alpine de Fernando Alonso.

ARRANQUE : Carlos Sainz mantiene la primera posición, Checo Pérez cayó hasta la P5, pero al final de la recta Kemmel, hubo toque entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, lo que benefició a Checo y volvió la P2. Max Verstappen pasó de P14 a P9.

Será un arranque trepidante. Carlos Sainz con la dura tarea de sostener la primera posición, saldrá con la llanta roja y Checo Pérez con la intensión de salir de Les Combes como primero, el mexicano sale con llanta amarilla. Ventaja para Sainz en el corto plazo.

Con la reciente información de la renovación del Gran Premio de Bélgica para el calendario 2023, iniciamos la mañana de Fórmula 1 , una de las noticias más esperadas por el público y pilotos y equipos, ya que se trata de una de las pistas más queridas por todos.

El legendario circuito de las Árdenas, el más largo del Mundial (7.004 metros), con 19 curvas -algunas míticas, como Radillon, Eau Rouge (posiblemente la más famosa del Mundial), Les Combes, Pouhon o La Source- albergó el año pasado una prueba esperpéntica, marcada por el diluvio.

Una carrera -la más corta de la historia- que, tras varios aplazamientos e interrupciones, se resolvió, por detrás del coche de seguridad, a sólo dos vueltas; que otorgó sólo la mitad de los puntos y que, obviamente, no alteró el resultado de la calificación: Max Verstappen se anotó una de sus 28 victorias en la categoría reina, por delante de Russell. Fue un episodio polémico y para muchos vergonzoso. Una de las razones por las cuales Michael Masi tuvo que dejar su cargo como director de carreras.

ESPN Desde la primera posición arrancará el Ferrari de Carlos Sainz Jr. acompañado en la primera fila por el Red Bull de Checo Pérez , quien busca su segunda victoria en la temporada y, casualmente, en otra pista emblemática de la Fórmula 1 –ganó en Mónaco en mayo-.

Desde la 14ta posición arrancará Max Verstappen , quien hizo la pole el sábado, pero debía una penalización por cambiar elementos de la Unidad de Potencia. Charles Leclerc largará 15to y promete ser un arranque interesante y muy intenso, como siempre lo es en Spa, donde el rebufo juega un papel importante de La Source, primera curva a Les Combes, curvas 5-6.

Yuki Tsunoda will now start from the pit lane, so here’s how the drivers will line up for lights out🚦 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v9HVK4z8VW

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022 Pirelli ha traído su compuesto medio para Spa-Francorchamps , una de las pistas más veloces y demandantes. El proveedor italiano considera una estrategia de dos detenciones como la ideal, iniciando con compuesto medio y luego pasar al rojo en una ventaja de la vuelta 25 a la 30, pasar de nuevo al término medio para completar las 44 vueltas.

A two-stop strategy looks to be the quickest available for the #BelgianGP , while a one-stop strategy isn’t out of the question either. Which one gets your pick? 🔮 #F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/UwzVHjUobB

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 28, 2022

