F1 | Honda manda un recado a Alonso tras su segunda victoria – AS.com

Son dos victorias para el motor Honda en las tres últimas carreras. La primera, que rompió una sequía de una década, la logró Verstappen en Red Bull Ring y fue también el estreno de los japoneses en la era híbrida tras su decepcionante inicio con McLaren, que duró tres años y que acabó en divorcio por el bien de ambas partes. Ahora, en Hockenheim y sobre mojado, l legó el segundo trofeo para los nipones, de nuevo gracias a ‘Mad Max’. Así que su ‘community manager’ ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter que parece, más bien, un recuerdo para Fernando Alonso.

He’s done it again 💪 Thats GP2 victories in 2019 👌 @Max33Verstappen 👏 #PoweredByHonda pic.twitter.com/z4yhYhMKG7

— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) July 28, 2019 El asturiano gritó aquello de “¡GP2 engine!” en Suzuka, en casa de Honda, cuando aquella unidad de potencia no alcanzaba ni de lejos las cifras de velocidad punta de la competencia. Ahora Honda tuitea: “Son GP2 victorias en 2019”. Para luego corregir, pero sin borrar: “2GP victorias”. Nada es casual en la Fórmula 1.

