F1 | Hamilton pide que Alonso fiche por Red Bull y Vettel: “Nunca le gusté, no me importa si vuelve” – AS.com

Con los tres gallos del Mundial de Fórmula 1 pendientes, salió a la palestra el nombre de Fernando Alonso como gran campeón ausente de todas estas batallas. El asturiano tuiteó después de la carrera felicitando por el espectáculo a Verstappen y Hamilton, “a fondo durante toda la carrera”. “Más de un minuto al tercero y vuelta y media al quinto, impresionantes ambos”. Por él preguntaron a los tres del podio, y las respuestas fueron cariñosas y amables. Hamilton pide que fiche por Red Bull, Verstappen le recomienda hablar con Toto Wolff y Vettel, que asegura que “nunca le ha gustado” al asturiano, también apoya su regreso. Esta fue, textualmente, la conversación:

-Hamilton: “Es genial que nos apoye. De hecho yo estuve viendo algunas de las salidas y resalidas de los últimos años y recuerdo lo increíble que eran con el Renault. No sé qué edad tiene ahora, pero siempre será un gran piloto y si puede sacar un buen volante, creo que siempre será bienvenido aquí para luchar contra nosotros. Para mí no sería diferente, estoy aquí para luchar contra quien sea”.

-Verstappen: “Es una pena que no haya tenido la oportunidad de luchar contra él en Fórmula 1…”.

-Ham: “Podría ser un buen compañero de equipo para ti…”.

-Ver: “¿Fernando? Bueno, tu tuviste experiencia con él. No lo sé…”.

-Vettel: “¡Podría ser tu padre!”.

-Ver: “Sí, está cerca. ¿Qué edad tiene, 38? Bueno, a los 17 años puedes ser padre”.

-Ham: “¿Tú cuántos años tienes?”.

-Ver: “21. Muchos años”.

-Vet: “El día que nos gane alguien nacido después del año 2000 sabremos que es la hora…”.

-Moderador: “Sebastian, ¿te gustaría ver de vuelta a Fernando?”.

-Vet: “No me importaría. No sé por qué, creo que nunca le he gustado. Creo que nunca tuvimos… Pero no me importa, le respeto mucho por lo que ha logrado y por lo que puede hacer en la pista. No sé, quizás se aburre si tiene tiempo para escribir esas cosas así que traedle de vuelta, no me importa”.

-Ham: “El deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores volantes y si ahora hay al menos un sitio disponible para ganar, y él es lo suficientemente bueno para ganar, no sería tan malo”.

-Ver: “Quizás debería hablar con Toto”.

-Ham: “Valtteri es genial, ha ganado carreras. Eres el único con un sitio libre, creo”.

-Ver: “Yo no he dicho eso”.

