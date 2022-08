F1 | Gran Premio de Australia de 2023 ya tiene fecha

Entornointeligente.com /

El comité de organización del Gran Premio de Australia informó este martes 16 de agosto que llegó a un acuerdo con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1 para fijar la fecha de la carrer de la temporada 2023.

La carrera en el circuito callejero de Albert Park, en la ciudad de Melbourne, está prevista para el domingo 2 de abril del próximo año.

Aunque el calendario oficial será anunciado a finales de año por la FIA, la fecha de Australia asegura que por segunda campaña seguida no será la carrera inaugural.

Asimismo, se informó que el circuito de Albert Park continuará siendo la sede de la carrera de país mencionado hasta el año 2035.

El Gran Premio de esta temporada ocupó la tercera fecha, prueba que fue ganada de forma contundente por Charles Leclerc (Ferrari), seguido de Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) y completó el podio George Russell (Mercedes).

Less than 226 days to go 😉

In case you missed it, earlier today we announced the date for the 2023 #F1 Australian Grand Prix 🗓 #AusGP pic.twitter.com/dCl2m7x1CE

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) August 16, 2022

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com