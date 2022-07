F1 Francia: Ferrari a caccia al terzo successo di fila

Entornointeligente.com /

ROMA. – Ferrari a caccia del terzo successo consecutivo nel fine settimana, per un GP di Francia che promette fuoco e fiamme, non solo perché sarà la gara con le temperature più alte della stagione, con valori vicini ai 40 gradi.

A Le Castellet, sul circuito Paul Ricard, si prospetta una corsa a tre per la vittoria, con Charles Leclerc e Max Verstappen quotati alla pari e Lewis Hamilton (300mo GP in Formula 1 per l’inglese) terzo incomodo.

L’olandese della Red Bull – che in Francia l’anno scorso vinse precedendo la Mercedes di Hamilton – arriva al 12mo round con un vantaggio di 38 punti sul ferrarista. Nel 2021 fu una gara da incubo per le Rosse, con Carlo Sainz 11mo e Leclerc 16mo.

Molto è cambiato nei 13 mesi trascorsi da allora ed oggi il monegasco ha tutto per puntare al terzo successo stagionale: morale alto, fiducia, macchina. «Spero di poter ripetere il weekend dell’Austria, vittoria compresa – ha esordito in conferenza stampa – Venivo da cinque gare difficili, in cui tutto sembrava andare storto e quindi è stato importante vincere e recuperare punti su Verstappen».

Leclerc ha ricordato che in Francia nel recente passato la Ferrari «ha sofferto con la gestione delle gomme e dunque in questo fine settimana dovremo concentrarci principalmente su questo aspetto».

«Abbiamo ottenuto un buon risultato qui l’anno scorso» ha ricordato Verstappen, in pista per il 130mo GP con la Red Bull. «Il circuito ha molte curve tecniche e ad alta velocità, quindi sarà importante prendersi cura degli pneumatici – ha confermato l’olandese – soprattutto perché il fine settimana sarà molto caldo».

Nonostante le previsioni canicolari sono attese circa 200.000 persone lungo il tracciato, compreso il sold out (70.000 spettatori) di domenica.

Hamilton parte a caccia di quella che sarebbe la sua prima vittoria del 2022, la 104ma in carriera. Il sette volte campione del mondo è arrivato terzo tre volte di seguito e in Francia ha vinto due volte (2018 e 2019). Può contare su una Mercedes che sta crescendo, anche se un po’ lentamente. «Vogliamo continuare a cercare questi ultimi decimi (per lottare con i migliori, ndr) e provare altre novità sulle nostre monoposto» ha detto Toto Wolff.

«Ogni fine settimana speriamo di progredire, cerchiamo di apportare modifiche aerodinamiche alla Mercedes, scoprire qualcosa di nuovo che ci porti ad avvicinare chi ci sta davanti – ha sottolineato Sir Lewis – Non aver ancora vinto non mi scuote, io lavoro per farlo anche nel 2022 o almeno per essere competitivo. Non siamo partiti bene, ma nessuno ha mollato e abbiamo trovato costanza. Non è la stagione che avremmo voluto vivere, ma l’esperienza servirà ad affinare le nostre armi».

