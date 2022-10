F1: Fia decide sul budget cap sforato, la Red Bull trema

Entornointeligente.com /

ROMA. – Un giorno che potrebbe cambiare la storia di un Mondiale di Formula 1 praticamente già chiuso da Max Verstappen. Ancora poche ore e domani si dovrebbe conoscere la decisione della Federazione automobilistica internazionale sulla vicenda del budget cap sforato da parte di Aston Martin e soprattutto Red Bull, che potrebbe vedersi togliere dei punti nel campionato in corso o nella migliore delle ipotesi pagare solo una pesante multa, oppure potrebbero essere sottoposte ad una limitazione degli sviluppi.

Il giorno della verità sul campionato di Formula 1 2022, quello del ritorno ad alti livelli della Ferrari e della «caduta» della Mercedes, correrà lungo le stanze e corridoi della sede parigina della Fia a Place de la Concorde. É lì che saranno rese note le conclusioni delle analisi sui documenti finanziari presentati dalle squadre, in particolare la Red Bull e la Astonj Martin, al termine del 2021.

Una vicenda scoppiata nel pieno del fine settimana del GP di Singapore dove non si è parlato d’altro, dopo la fuga di notizie sull’apertura di indagini su almeno due team per presunte violazioni del «budget cap» nella passata stagione. E uno di questi era la Red Bull campione del mondo in carica con Max Verstappen vicino a chiudere anche il Mondiale in corso dove ha un vantaggio quasi incolmabile sul ferrarista Charles Leclerc (341 contro 237 punti).

Una situazione quella venutasi a creare per le presunte irregolarità della scuderia campione del mondo che ha messo sul piede di guerra le rivali più dirette come Mercedes e Ferrari che ora pretendono chiarezza e soprattutto severità dalla federazione internazionale per il rispetto del regolamento.

In attesa del verdetto della Fia, che arriverà alla vigilia del Gran Premio del Giappone a Suzuka, spuntano diverse indiscrezioni sulle possibilità penalità per i due team irregolari: secondo quanto riportato dalla testata olandese Ziggo Sport Red Bull e Aston Martin saranno punite con 7.5 milioni di euro di multa e meno ore in galleria del vento per una infrazione minore – sotto al 5% – del budget cap.

La scuderia di Milton Keynes, inoltre, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa GMM potrebbe vedersi detratti 50 punti in classifica Costruttori, una sanzione che non stravolgerebbe né la classifica 2021 né quella attuale dato che il team guidato da Christian Horner ha 137 punti di vantaggio nei confronti della Ferrari.

