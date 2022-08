F1: Circus riparte a Spa, Verstappen e Leclerc a duello

Entornointeligente.com /

ROMA. – La Formula 1 riparte da Spa dopo la lunga pausa estiva, riportando in pista la sfida per il Mondiale 2022 tra Max Verstappen e Charles Leclerc.

Una rincorsa, quella a cui è chiamato il ferrarista diventata, più dura dopo i risultati sotto le attese negli ultimi Gp di luglio. Il tutto per una situazione che vede il pilota monegasco costretto a recuperare sull’olandese volante ben ottanta punti per poter riportare a Maranello un titolo che manca ormai dal 2007, l’ultimo trionfo di Kimi Raikkonen.

Per la Rossa e Leclerc una «montagna» alta da scalare con un trittico di gare avvincenti: dopo il tempio della velocità a Spa, sarà la volta, il 4 settembre, di Zandvoort in Olanda nel «covo» di Verstappen e una settimana dopo nell’attesissimo Gp d’Italia a Monza già da tempo «sold out». Ragion per cui gli uomini di Maranello potrebbero giocarsi il tutto per tutto subito in Belgio rischiando delle penalità ma assicurandosi da qui in poi un nuovo motore ibrido per far sognare davvero i tifosi ferraristi soprattutto sul circuito brianzolo.

Intanto a Maranello il morale è alto in attesa del ritorno in pista, a giudicare dal profilo Instagram di Leclerc: il monegasco e il compagno di squadra, Carlos Sainz, ieri sono stati in fabbrica come testimonia una foto nelle cui stories è possibile vedere lo scatto di Leclerc, con al suo fianco Sainz, subito alle spalle il team principal Mattia Binotto e poi la marea formata dagli uomini e dalle donne della Gestione Sportiva.

Come la Ferrari anche per gli altri team è prevedibile che non restino a guardare. Red Bull potrebbe a sua volta a fare uno step portando un telaio più leggero, mentre la Mercedes punta a ridurre il gap approfittando delle nuove regole anti porpoising che entreranno in vigore proprio in Belgio. E intanto da parte sua Verstappen non vede l’ora di tornare a correre in Belgio: «Adoro Spa-Francorchamps, è una delle mie piste preferite – ha detto il pilota olandese campione del mondo e leader del Mondiale con la sua Red Bull – Sono nato in Belgio, quindi è sempre speciale tornare qui».

Poi Verstappen parla della sua sfida con Lecerc: «preferisco la sfida attuale con Charles piuttosto che quella degli anni passati con Lewis. Conosco Leclerc molto bene, è un bravo ragazzo, abbiamo la stessa età. Stiamo lottando contro un avversario di tutto rispetto come la Ferrari: se vincono loro possiamo congratularci e se vinciamo noi possono fare lo stesso. Conosciamo bene le persone del loro team, persino con Mattia Binotto – aggiunge Verstappen – ho un ottimo rapporto. Non solo con lui, anche Gino Rosato è sempre in mgiro a fare battute e credo sia fantastico perché questo è il msenso delle corse: dura competizione in pista, cercando sempre di battere l’avversario, ma fuori si può andare d’accordo. Questo è ciò che davvero apprezzo della stagione in corso».

Un rapporto sereno e disteso che non c’è con la Mercedes: «Mettiamola così – ammette l’olandese della Red Bull – non trascorrerei il mio sabato sera allo stesso tavolo a ridere con loro, non so perché. È bello il rapporto che c’è in questo momento con la Rossa e in generale ho sempre rispetto per la Ferrari». «Ora che ho una certa esperienza – prosegue Verstappen – se guardo indietro a quando ho iniziato sento di esser stato un vero esordiente perché era tutto nuovo. Adesso però, dopo anni di esperienza, errori e cose positive ho imparato tanto e capisco la Formula 1 molto meglio. Tuttavia non si è mai perfetti, si può sempre imparare e fare meglio».

Poi l’olandese parla della vittoria del Mondiale dello scorso anno: «In cosa mi ha cambiato? A livello di persona in nulla. Questo perché amo correre e mi piace farlo con il mio team, voglio continuare a farlo più a lungo possibile. Abbiamo una buona macchina e possiamo lottare per vittorie e titoli, non sai mai quanto può durare quindi è importante godersi il momento».

