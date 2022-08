F1 Belgio: Leclerc e Verstappen dal fondo per Gp rimonta

Entornointeligente.com /

ROMA. – Il Mondiale di Charles Leclerc riparte in salita per via del nuovo motore ibrido montato sulla sua Ferrari. Il monegasco andrà in fatti in penalità e nel Gran Premio del Belgio sarà costretto a partire dal fondo come il suo rivale per il titolo Max Verstappen che, come il ferrarista, ha deciso di sostituire sia la power unit sia il cambio.

La scelta della casa di Maranello a Spa, «copiata» successivamente dalla Red Bull, era probabilmente la migliore in quanto il prossimo Gp d’Olanda, a Zandvoort, non dà molte opportunità di sorpasso e al tempo stesso serviva una power unit fresca per affrontare due impegni probanti sul lato-motore come Spa e Monza. Partono dal fondo dello schieramento anche Esteban Ocon e Lando Norris, arrivati al quarto motore: i due gireranno con tutti gli elementi della power unit nuovi. Indietro nella griglia per lo stesso motivo Valtteri Bottas con il sesto motore e Mick Schumacher.

Una giornata quella a Spa cominciata con una noticia nell’aria da tempo: la casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Il marchio dei quattro anelli svilupperà il suo motore ibrido a Neubourg-sur-le-Danubio, in Baviera, e stringerà una partnership con un team di F1. Questa partnership, che dovrà essere annunciata entro fine anno, potrebbe concludersi con la Sauber, che attualmente corre con il nome Alfa Romeo ed è motorizzata Ferrari.

«Sono lieto di dare il benvenuto in Formula 1 ad Audi, un marchio automobilistico iconico, pioniere e innovatore a livello tecnologico. Questo è un momento importante per il nostro sport, che evidenzia l’enorme forza che abbiamo come piattaforma globale in continua crescita – ha commentato il Ceo di F1 Stefano Domenicali – L’ingresso di Audi è anche un grande riconoscimento del fatto che il nostro passaggio ai motori ibridi ad alimentazione sostenibile nel 2026 è una soluzione futura per il settore automobilistico. Siamo tutti impazienti di vedere il logo Audi sulla griglia di partenza e a tempo debito riceveremo ulteriori dettagli sui loro piani».

