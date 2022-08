F1 | Alpine anuncia a Piastri como sustituto de Alonso

Entornointeligente.com /

La escudería Alpine anunció al australiano Oscar Piastri como su piloto para la temporada 2023, para sustituir a Fernando Alonso, quien se irá a Aston Martin la próxima campaña.

Alonso protagonizó otro ‘bombazo’ en el arranque de las vacaciones al anunciar el lunes su ida al equipo británico, el asturiano será el sustituto del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull) que se anunció su retiro de l categoría.

«Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023», indica el comunicado de Alpine.

Piastri es el actual campeón de la Fórmula 2, al lograr el título 2021, también ganó las otras dos categorías previas a la F1, en 2019 levantó el cetro de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020 el de la Fórmula 3.

Australia no tenía un piloto en la categoría reina del automovilismo mundial desde el año 2013, cuando se retiró Mark Webber.

