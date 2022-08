Ezra Miller, el «Flash» de DC, busca tratamiento para su salud mental [videos]

Entornointeligente.com /

Miller, de 29 años y quien ha aparecido como el personaje de DC Comics en varias películas taquilleras como «La Liga de la Justicia», fue acusado de robo este mes en Vermont. A inicio de año lo había sido por alteración del orden público y luego por dos arrestos en Háwai. Lee también: Daniela Darcourt inicia su primera gira oficial por Estados Unidos junto a Tito Nieves Esos incidentes -y otros como uno en el que una mujer lo acusa de asfixiarla en un bar islandés, que no le implicó cargos- han levantado inquietudes en Hollywood sobre el futuro de «Flash» y la carrera de Miller en general. «Habiendo pasado recientemente por un tiempo de crisis intensa, entiendo que estoy sufriendo de complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento», dijo Miller, quien se identifica como no binario, en un comunicado enviado a la AFP por su representante este martes. «Quiero disculparme con todos a quienes he alarmado y decepcionado con mi comportamiento pasado». «Estoy comprometido con hacer lo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva de mi vida». Lee también: Alec Baldwin: «La pregunta es: ¿Quién puso una bala real en la pistola?» Pese a las controversias, Warner Bros dio señales a comienzo de este mes de querer seguir adelante con el estreno de «Flash», que estará en los cines el próximo verano. El rodaje de la película, que tuvo un presupuesto reportado de 200 millones de dólares, ya se completó. Se trata de la primera película dedicada al personaje de Miller en el «Universo Extendido de DC» de filmes interconectados propiedad de Warner, la franquicia rival de la exitosa Marvel. Lee también: El actor Tom Holland se aleja de la redes para proteger su salud mental Miller conoció un éxito prematuro en roles principales de dramas aclamados como «Afterschool», «Tenemos que hablar de Kevin» y «Las ventajas de ser invisible». Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: El actor británico Tom Holland, protagonista de «Spider-Man: no way home», ha anunciado que abandona las redes sociales para proteger su «salud mental» https://t.co/v9VK5CgLyE pic.twitter.com/WWfgJuGVA5

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 16/8/2022 Noticias Relacionadas Mago George se presentó en el Magic Castle de Hollywood Glenn Close: «Hollywood está progresando, tengo 75 años y aún trabajo» Estrellas de Hollywood piden incluir uso responsable de armas en la pantalla Academia de Hollywood elige a Janet Yang como su nueva presidenta Hollywood llora la muerte de Olivia Newton-John: «Tu impacto fue increíble» Hollywood se disculpa con actriz indígena que rechazó el Óscar de Marlon Brando LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com