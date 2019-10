“Extralimitación de la monetización del déficit fiscal es la principal causa de la hiperinflación”

Entornointeligente.com /

Para el economista Rodrigo Cabezas Morales, la extralimitación de la monetización del déficit fiscal por parte del gobierno, utilizando al Banco Central de Venezuela como el instrumento principal de financiamiento del gasto público, es la principal causa de la hiperinflación que vive el país por lo que se hace de imperante necesidad la aplicación de un programa fiscal, monetario y cambiario. Recordó que cuando se inició la última reconversión monetaria, la liquidez estaba en 600 millones de bolívares y hoy ya hablamos de 16 billones de bolívares lo que es inaudito. “allí está la causa principal de la hiperinflación”. Para el también profesor universitario, las recientes cifras presentadas por el BCV y que colocan la inflación en 52,2% solo en septiembre es una muestra del fuerte deterioro de la capacidad de compra del venezolano. “El comportamiento del PIB presentado por el BCV indica que este será el sexto año de la más grave recesión económica que haya vivido Venezuela en un siglo, con un efecto devastador en el sector industrial manufacturero y en general en todos los sectores económicos”, dijo A juicio de Cabezas Morales, cuando el BCV indica la pérdida del 48% del tamaño de la economía es una situación grave. “Se ha mutilado casi la mitad del cuerpo económico de una nación”. Lea también: http://Trabajadores públicos insisten en la derogatoria del instructivo Onapre “Lo delicado de la situación, además de lo que significa el impacto en el poder de compra, la inversión y en el gasto, es que no se percibe ninguna iniciativa de política económica por parte del ejecutivo nacional ni del BCV que demuestren que se va reducir la inflación”, explicó. Gobierno tiene la solución en sus manos Desde el punto de vista de la política económica, señala el economista, la salida a la hiperinflación, está en manos del gobierno y del BCV y “hasta que no se aplique un programa fiscal, monetario y cambiario no se podrá detener la hiperinflación que este año cerrará a niveles desbordantes cercanos al 6000%”. Cabezas Morales sostiene que las cifras presentadas por el Banco Central de Venezuela sobre el índice inflacionario confirman que lamentablemente Venezuela arribará en el mes de noviembre al segundo año de hiperinflación, lo que se traduce en el grave deterioro de del sistema de precios de la economía nacional. Venezuela requiere con urgencia dos planes económicos A juicio del economista para salir de la crisis el país requiere de un gabinete económico serio, responsable y un amplio consenso de las fuerzas sociales, económicas y políticas del país y la puesta en marcha de dos grandes programas, el de la estabilización macroeconómica que busque detener la recesión y parar la hiperinflación y el segundo un programa petrolero que detenga la gran desinversión petrolera y recuperar los niveles de producción petrolera. Cabezas considera que lo primero que se necesitará es aplicar una guía estratégica que permita parar la hiperinflación dentro del programa de estabilización macroeconómica “se necesitará un programa cambiario que permita hacer un anclaje cambiario a un nivel adecuado de reservas internacionales, o a una cesta de divisas fuertes y prohibirle al BCV que deje de emitir dinero inorgánico electrónico; e ir a un sistema cambiario libre, regido por la Bolsa de Valores y no en mercados controlados por el Estado y que arranque con una fortaleza nivel de reservas internacionales”. De interés: http://Señalan que PDVSA “bien manejada” podría ser más rentable que la estatal petrolera de Arabia Saudí A juicio de Cabezas Morales en el marco de estos programas también se deberán fijar las mesas de inflación vinculados a un programa de consolidación fiscal de la República que permita ir reduciendo el déficit fiscal que está en un 16%. “Se necesitará incorporar una política de manejo de deuda externa y de tasas de interés que permita hacer refinanciamiento de deuda con apertura de los organismos multilaterales”, señaló. El profesor universitario considera que Venezuela está urgida de un programa de estabilización macroeconómica con un componente estratégico del tratamiento de la hiperinflación y un programa petrolero. Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

