Extraditan a EEUU a yerno de Antonio Ledezma por caso de lavado de dinero

Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, fue extraditado este jueves a Estados Unidos desde Suiza.

Así lo informó la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en su cuenta en Twitter.

El argentino está acusado de integrar un esquema internacional para lavar dinero equivalente a 1.200 millones de dólares.

Fondos «obtenidos de manera corrupta» de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó el Departamento de Justicia de EEUU.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018; el yerno de Ledezma junto a Ralph Steinmann «conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense», así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba; el soborno de funcionarios venezolanos, señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los «sofisticados mecanismos financieros» y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema; así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.

De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión; por «conspiración para cometer lavado de dinero».

