Extraditado Luis Vuteff, yerno de Antonio Ledezma a EEUU

Suiza extraditó a Estados Unidos al argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado conspiración para lavar dinero.

Así lo informó la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en su cuenta en la red social Twitter.

«Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)», se lee en la publicación.

— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022 Yerno de Ledezma detenido en Suiza En junio 2022, Vuteff quedó detenido en Suiza, luego de abandonar ilegalmente España donde estaba con un beneficio de libertad condicional, reseñó El Nuevo Herald .

Según lo citado por el diario estadounidense, Vuteff enfrentaba un pedido de extradición a Estados Unidos.

Bajo cargos de lavado de dinero de 1200 millones de dólares de Pdvsa conocido como «Operación Money Flight».

Esto por su presunta participación en un esquema de corrupción que también involucra a los empresarios Raúl Gorrín y Francisco Convit.

2018 El yerno de Ledezma se enfrenta un proceso judicial, tras haber sido detenido en 2018 en el marco de otra investigación de lavado de dinero que condujo a la confiscación de 115 propiedades en territorio español.

A Vuteff García en 2019, las autoridades judiciales de Argentina, mediante los Juzgados Nacionales de Instrucción en lo Penal Económico, le abrieron un expediente en un caso relacionado con recaudación de impuestos, ganancias no declaradas y fraude.

Ante ello, pidieron en 2018 la colaboración de la justicia española, donde había estado radicado hasta antes de su actual detención.

