Extrabases de Alfonso Saer  24-08-2022 

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- LA sensatez es parte de la justicia. La lógica se integra con la razón, casi siempre. Es por eso que algo le hace falta al sistema eleccionario del Salón de la Fama Museo del Béisbol en Valencia . El filtro para ingresar es demasiado estrecho y, por ende, tardío. Hay peloteros que deberían entrar de un solo viaje y van a tener que esperar años -y bastantes- para el reconocimiento a carreras que están llenas de números radiantes. La lógica a la cual hacemos referencia pide paso a gritos. El filtro debe ampliarse, hacerse más accesible, menos rígido… CADA quien vota con libertad plena, como debe ser. Pero uno se sorprende cuando a jugadores de tanta valía les cuesta pasar la barrera del 75% porque se les ha negado el sufragio sin que haya un cuestionamiento válido para ello. Claro, contra la democratización del voto no hay quien pueda ni deba oponerse, aunque haya mucha falta de la misma sensatez a la que antes hicimos referencia. Si el sistema pide a gritos una modificación, al menos debe estudiarse, aunque la implementación del cambio sea de lo más sencilla. En Cooperstown, donde tienen más de ochenta años en el proceso, en cada planilla pueden seleccionarse hasta diez glorias del beisbol. No estaría mal en futuras elecciones nuestras elevar hasta ocho, al menos, la cantidad de escogidos por cada elector. Así, la sala de espera será menos angustiante para los receptores de la distinción. No se trata de entrar a juro. Es asunto de hacer justicia con quienes la merecen abiertamente.

HAY predestinados en toda actividad. Oswaldo Cabrera parece otro de los que tiene su ángel custodio metido en el campo. Un trío de jugadas defensivas con toques de magia -en tres posiciones diferentes- le dieron esplendidez a su estreno con unos Yankees que andan en crisis. El joven de Guarenas, 23, juega donde lo pongan y aún debe adaptarse al pitcheo de las mayores. Pero tiene madera y ganas… SER de los Mets ha tronchado el avance del catcher Francisco Álvarez a Grandes Ligas. Se trata del prospecto número uno que hay actualmente, pero los neoyorquinos están muy completos y se niegan a entregar el mando del este de la Nacional. También mirandino, de Guatire, tiene su cupo seguro, imaginamos, en la ampliación de los rosters a finales de este mes. Va por 23 jonrones y 65 empujadas en las granjas. No hay apuro, tiene 20 añitos. Los Mets recibieron ofertas tentadoras, pero hubo una negativa rotunda en las oficinas de Citi Field. O pidieron lo suficiente para cerrar las puertas… BÁRBAROS . Hasta el lunes los Dodgers habían ganado 38 de sus últimos 47. A ese ritmo demoledor van en procura de varias marcas en esta campaña. Buscan su noveno título de división en diez años. El único cetro reciente se les escapó en el 2021, aunque ganaron 106 juegos, secundando a los entonces crecidos Gigantes. Ah, pero la Serie Mundial les resulta esquiva desde 1988. En eso se parecen a los Bravos de los años noventa.

TUVIMOS la oportunidad de tratar muy cercanamente a César Tovar. Estaba ya retirado como pelotero activo cuando, siendo coach de Lara, compartíamos ratos llenos de béisbol y amistad. Nos impactaba su trayectoria llena de hazañas en Grandes Ligas y la LVBP. Un trozo de su pasión por el juego lo buscamos en los números. En 1967 intervino en 164 juegos -dos empates incluso- en las Mayores, y luego con el Caracas participó en otros 58, despachando un total ligado de 246 hits. Aquí, siendo un consagrado arriba, se mandó 26 temporadas con 1.224 incogibles. Era un fiebroso a rabiar. «Pepa» -así lo llamaban cariñosamente- defendía la posición que le adjudicaran, jugó nueve en un partido de liga mayor, bateó la escalera, rompió cinco no hit no run y su actitud en el terreno deslumbraba por arrojo y decisión. Nadie como él para tomar un pelotazo a propósito. Murió joven (54) y por ello no pudo recibir en directo la distinción como miembro del salón de la fama de los Twins, el pasado fin de semana… ALBERT Pujols -pelotero de la semana por vez primera en diez años- es un ejemplo patente y vistoso de una carrera limpia, digna de encomio. Todos los amantes del juego deseamos que alcance los 700 jonrones en este 2022 que ha sido anunciado como el año de su retiro. Es quinto (693) en la lista de todos los tiempos , aunque nos luce tercero para quienes acompañamos a los pregoneros del juego sin recursos prohibidos. Son 42 años de edad, más de la mitad de ellos generando emociones en un público que lo admira y respeta. Y en la chiquita produce mucho para unos Cardenales que se valen de su inspiración. A este San Luis en una recta final hay que ganárselo con todos los recursos… ALGUNOS familiares y allegados salieron en defensa de Fernando Tatis Jr. tras su positivo en sustancias dopantes. A veces es adecuada aquella frase de «no me defiendas, compadre». Creer que alguien está por encima del juego es un error que secunda la primera pifia. Asumir el pecado con humildad -hoy en día tan ausente -es el principio básico para enmendar. Es mejor callar y esperar.

@alfonsosaer Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com