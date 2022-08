Extrabases de Alfonso Saer 12-08-2022 

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- ANDRÉS Giménez ha tenido una campaña compacta, reluciente. Está metido entre quienes batean sobre trescientos, franja muy reducida en este 2022 por el dominio del pitcheo y la búsqueda incesante del jonrón. Ficha de los Mets desde los 17 años, el barquisimetano fue carnada importante en un cambio muy sonado que llevó a Nueva York a Carlos Carrasco y Francisco Lindor . Los hoy llamados Guardianes sabían lo que buscaban, un infielder que llenara los requisitos para jugar a diario en la intermedia o el campocorto. Las habilidades del crepuscular no sorprendieron a nadie en Cleveland, pero sí a los aficionados que no conocían las virtudes del muchacho que nos ocupa… SE muestra como un jugador muy completo por el buen contacto (.304), la capacidad para producir (50CE) y poder suficiente (12HR), sumando trece robos y un promedio de embasado atractivo (.367). Hay un agregado de quilates y es la excelente defensiva. En 78 juegos como camarero tiene seis pecados solamente, mientras que en dieciocho en funciones de shortstop aparece vacía la casilla de las pifias. La intervención en el Juego de Estrellas — hizo una perla defensiva para iniciar un doble play — fue un plus que elevó su categoría naciente. Este guaro de 24 años, calificado para grandes cosas en tiempos cercanos, ha dicho a la gerencia larense que quiere jugar a partir de diciembre ante sus familiares y amigos barquisimetanos. Si así fuere tendremos un lujoso grandeliga en el campeonato venidero.

A este cronista le gustan los juegos cerrados y de baja anotación. Por eso fue un deleite ver el martes los ya extraños trece episodios entre Marineros y Yankees , decidido el encuentro (1-0) con un sencillo del criollo Luis Torrens. El abreboca fue un duelo de abridores entre Gerrit Cole y Luis Castillo . Los marcadores de pocas rayitas abundan en una temporada de crecido pitcheo… HABLANDO de eso, Carlos Carrasco (13-4, 3.76) va en procura de los veinte triunfos. En teoría le restan unas once aperturas entre agosto y septiembre. Es otro barquisimetano en alza con una campaña ideal para justificar los pronósticos que los punteros Mets hicieron al llevarlo desde Cleveland . Carrasco viene de menos a más. En sus siete inicios recientes registra 5-0 con efectividad de 1.69. La slider funciona de manera estupenda y suma 123 ponches en 124.1 entradas. Luego de ganar 35 partidos entre 2017-2018, sus logros decayeron con tres torneos en saldo rojo, incluso un bajón de 1-5, 6.04 en el 2021. Su club parece número puesto en postemporada con un staff monticular que ya hemos comentado en entregas anteriores.

LA tenacidad y espíritu guerrero de Aníbal Sánchez son dignos de encomio. Nadie puede acusarlo de no intentar con obstinación su regreso a Grandes Ligas. A los 38 años se le ha dificultado acceder en plan firme a la rotación de un club eliminado, Washington, a 35.5 de la punta. Tiene cinco inicios convertidos en otras tantas derrotas, con una alarmante efectividad de 7.56 y ocho jonrones endosados. Antes, estuvo sin actividad en el 2021 y anduvo brevemente por las menores en esta campaña (0-1, 4.02), El maracayero pudiera buscar otra resurrección en la temporada nuestra. Es reserva del Magallanes, equipo para el cual no lanza desde la 2008-2009… EL interplanetario Shohei Ohtani hizo otra vez de las suyas. El derecho tiró el martes seis actos sin anotaciones y cuatro hits para mejorar a 10-7 y 2.68 su balance. El zurdo la botó por vez 25 y llegó a 66 remolcadas. Con ese entretenimiento nunca antes visto es que los aficionados siguen a Los Ángeles de Anaheim, que mientras más invierten peor les va. Nada parecido a sus vecinos, los Dodgers , con diez ganados en fila y 44 sobre quinientos, una barbaridad.

ASES se denomina el podcast que tendremos Alfonso Saer Gómez y este servidor desde hoy en las redes sociales. Será un placer compartir con ustedes… SI nos atenemos a lo que por allí se anuncia, el campeonato local 22-23 va a ser de antología. Son unos cuantos los regulares de liga grande que pretenden jugar en los previos del Clásico Mundial de marzo . De ser verdad tanta belleza, como reza el dicho, las plantillas criollas estarán robustecidas con una bienvenida dificultad anexa de cómo darle oportunidad a tanta gente. Si ello fuera cierto, insistimos. De ser efectivo lo del estadio de La Rinconada, más los arreglos finales del Forum La Guaira y la refacción del Universitario, habrá tres parques disponibles en el eje Caracas-Vargas para la zafra que arrancará el 22 de octubre… LOS tiradores venezolanos tomaron por asalto la liga mexicana. Yohander Méndez (2.78), Erick Leal (3.50) y Junior Guerra (3.56) ocuparon tres de los cuatro primeros lugares de efectividad en una liga tradicionalmente adversa para los lanzadores. El zurdo Yapson Gómez concluyó cuarto en salvados (21) y relación de 3-1, 1.96, en formidable trabajo para Veracruz. Hay que agregar a Wilking Rodríguez (6-2, 2.02, 17SV), Bruce Rondón (1-3, 2.80, 11SV) y Yoimer Camacho (6-2, 3.13, 9SV). Entre los más ganadores aparecen también Henderson Álvarez (7-4. 4.43) y Loiger Padrón (7-2, 4.63). Discretos números para Henry Centeno (5-5, 6.08) ABRAN paso. Nueve hits en tres juegos y chao. Luis Arráez subió a .333 el miércoles y obtuvo 23 puntos de ventaja sobre Rafael Devers en el comando de los promedios en la Americana.

@Alfonsosaer

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com