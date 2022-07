Extrabases 29-07-2022

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- NO es cuestión de entrar en debates sobre lo justo o injusto que puede ser pagar un contrato de quinientos millones de dólares. El caso es que si el mercado lo permite y haya quien los afloje, ni hablar. Juan Soto está a punto de ingresar a un club absolutamente inédito en los deportes. Pocas veces se ha visto — si es que se vio — una pega tan importante entre muchos equipos para adquirir a un jugador de tanto talento. El jardinero dominicano , con numeritos esplendorosos que cautivan a los clubes y al público en general, se dio el lujo de rechazar una oferta de 440 millones de los Nacionales , club que no es precisamente de los que pueden ufanarse de mostrar un fondo económico de tan altos montos. El actual equipo de Washington, que hace nada más tres años fue la resonante sorpresa atrapando la Serie Mundial, aparentemente se salió de la carrera por la firma del quisqueyano y busca llenarse de noveles promisores aprovechando los afanes de algún elenco competidor que quiera atrapar muchos triunfos entre agosto y septiembre, cuando la temporada alcanza fuertes temperaturas en todos los sentidos… AH, pero no les extrañe que en Nueva York también haya noticias repletas de dólares, aunque no sean voceadas en estos mismos días. Aaron Judge, el gigante ebánico, va por 38 jonrones (líder de MLB) y 82 empujadas, detrás solamente de Pete Alonso en este ítem. En la capital del mundo hay indumentaria con el número 99 en todas partes y la popularidad del guardabosque sube como la inflación criolla. Por eso, si el negocio lo permite, y da para eso, estamos a las puertas de los 500 millones en un pacto de liga grande. ¿Quién dará un paso al frente?

UN pelotero como Judge enciende las emociones en cualquier parte, pero en Nueva York es algo más especial. Los Yankees siempre quieren una figura al estilo Ruth , Gehrig , Mantle , Jackson o Rodríguez , todos cónyuges del jonrón en cada una de sus épocas. La ciudad es cimera y el espectáculo reclama algo más que triunfos, ausentes por cierto desde el 2009, última Serie Mundial que se quedó entre los rascacielos. El toletero en referencia es imponente — 201cm, 127 kg — y su estampa la del auténtico abanderado del poder. Va en ruta abierta hacia los 50 bambinazos y es probable que frise o pase hasta los sesenta, libre de lesiones o slumps inquietantes. Se ha hecho bateador de mayor contacto, cercano a los .300, y por ello se poncha mucho menos. Judge sabe lo que vale y, más que lo anterior, su significado en un conjunto de tanto abolengo, con un estadio donde todo es más caro. ¿Será él quien rebase los 500 millones?

AL escribir estas notas, Ronald Acuña — sentado antenoche — descendió a .259, con cinco hits y una empujada en treinta turnos recientes. El bajón iba más lejos, bateando para .220 en treinta encuentros, sumando apenas dos de vuelta entera y siete remolcadas en ese lapso. Entonces, algo preocupante está pasando. El sindicato de los pitchers parece haber encontrado la fórmula para minimizar sus guarismos, y la voz se ha corrido entre los monticulistas, ciertamente dominantes en toda la temporada en líneas generales. Su tope en la campaña fue de .320 el siete de junio, pero en julio el madero le ha pesado bastante y cayó en 29 centésimas hasta el referido .259. Esperamos sea algo pasajero del sensacional jugador. Eso sí, continúa muy inquieto en las bases y va por 21 robos, segundo en la liga… VITICO Davalillo cumplirá 83 mañana. Tan vital y duradero como su estancia en la pelota ha sido este formidable pelotero, el mejor que haya tenido nuestro circuito. Como lo hemos reiterado, su caudal de numeritos y anécdotas son para deleitarse por largo tiempo. Aquí, enfatizamos, ninguno como él…

——————————————–

SALVADOR Pérez está de vuelta. Se ha rehabilitado en AAA y tomó el martes dos turnos — par de ponches — ante Jacob deGrom, otro que está listo para volver de la lista de lesionados, la cual visita con frecuencia… UNA lesión en la espalda parece ser tan recurrente como para que Mike Trout la tenga que soportar el resto de su carrera, dicen los médicos. Una lástima para quien ha sido considerado entre los mejores peloteros de los últimos tiempos y en algunos casos sobresaliente. Trout, 31 años el siete de agosto, solo jugó 31 partidos en el 2021 y ha perdido buena parte de los compromisos en esta campaña por los achaques de la misma lesión en la espalda, tratada como disfunción costovertebral. Por eso es tan admirable recordar que Cal Ripken Jr. jugó 2.632 encuentros sin fallar una sola jornada. Estar sano tanto tiempo es de privilegiados. Además, con un copioso baño de buena suerte… DE 27-6 en los pasados siete juegos, Luis Arráez ha visto bajar su average a .333. Hasta el jueves en la noche superaba por nueve centésimas al dominicano Rafael Devers en el liderato de la Americana… EL beisbol es así. Oakland anda a 27 juegos de la punta en el oeste americanista. Los Atléticos le endosaron a Houston, puntero descolgado de esa división, tres juegos en fila de lunes a miércoles.

@alfonsosaer Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com