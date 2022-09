Extienden a las 6.00 pm horarios de ingreso a Colombia

Entornointeligente.com /

Migración Colombia extendió el horario de ingreso al país vecino. Ya no será de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., como se venía dando, sino de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

El horario desde hoy se equipara al que usa Venezuela para el retorno por el puente internacional Simón Bolívar: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Esta medida busca flexibilizar el tránsito de ciudadanos por el paso formal que fue reabierto para los peatones el pasado 25 de octubre.

La media neogranadina entra en vigencia tras la reapertura comercial binacional, ejecutada hoy entre autoridades colombianas y venezolanas, y que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.

