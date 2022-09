ExReal Madrid carga contra el presidente del Napoli por ‘no contratar africanos’ y ‘dispara’ una «verdad incuestionable»

Entornointeligente.com /

Napoli inicia este miércoles en el Estadio Diego Armando Maradona su camino por ganar el título de la Champions League y se enfrentará en la primera jornada al Liverpool , actual subcampeón.

Este será el primer compromiso del equipo en la competición europea tras una declaración que generó polémica a nivel mundial.

En una entrevista con el diario Wall Street Italia el pasado 3 de agosto, Aurelio De Laurentiis , presidente del club, indicó que ya no contratará a jugadores del continente africano para el Napoli .

Según el directivo, la decisión se tomó porque los futbolistas africanos se pierden muchos partidos con sus clubes debido a la Copa Africana de Naciones , que siempre se celebra en plena temporada europea. El presidente del Napoli señaló que puede cambiar su decisión, pero eso solo sucederá si el jugador en cuestión garantiza que no participará en el torneo de selecciones para defender al Napoli .

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante una rueda de prensa Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images «Ya no contrataré jugadores africanos. Solo contrataré a los que renuncien a competir en la Copa Africana de Naciones «, dijo. «Los contratamos y al poco tiempo ya no los tenemos disponibles. Les pagamos el sueldo para que se vayan a jugar a otros equipos».

El Napoli cuenta con dos jugadores africanos en la plantilla, uno de ellos el centrocampista camerunés Zambo Anguissa , titular en el esquema de Luciano Spalletti.

En entrevista con ESPN , el técnico de Nigeria y ex auxiliar técnico de Carlos Queiroz en el Real Madrid, José Peseiro , adoptó un tono más suave sobre la posición adoptada por el presidente del Napoli , equipo en el que milita el delantero nigeriano Victor Osimhen.

«El presidente del Napoli tiene todo el derecho a tomar las decisiones que quiera, vivimos en un mundo democrático. Podemos estar de acuerdo o no», dijo Peseiro , quien apuntó lo que podría ser un ‘obstáculo’ en la decisión del directivo italiano.

«El club tiene derecho a fichar a los jugadores que quiera. Pero sabemos que Europa necesitará cada vez más jugadores sudamericanos y africanos. No hay forma de evitarlo. Cada vez hay menos jóvenes nacidos en Europa y menos jóvenes jugando al fútbol».

«Yo suelo decir que si el futbol en Europa quiere mantener la pureza, la habilidad, la imaginación que se encuentra cada vez más en países donde el fútbol callejero permanece, donde los niños pasan más tiempo jugando al fútbol que a la PlayStation…».

«Es una verdad incuestionable: la calidad del fútbol europeo dependerá cada vez más de los jóvenes nacidos en Sudamérica, África y Asia. No veo cómo se puede replicar esto en muchos clubes. Son indispensables si queremos un juego como nos gusta verlo».

«A quien le gusta el fútbol en el mundo, le gusta la emoción. Y lamentablemente por una cuestión de nacimiento, de corresponsabilidad en relación a lo que está pasando con nuestros jóvenes en Europa, que tienen mucho que hacer, y el fútbol resulta ser solo uno cosa más, mientras que en África y Sudamérica el futbol sigue siendo una de las cosas más importantes para los jóvenes. Y eso les da mucho más potencial para hacer el juego más bonito y bello, que para mí es el juego más maravilloso del mundo».

Napoli y Liverpool se enfrentan en actividad del grupo A de la Champions League.

