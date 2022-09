Expresidente de la Convención, Gaspar Domínguez: «A la gente no le cuajaron las normas, Chile es más moderado de lo que creíamos»

Entornointeligente.com /

«La gente quiere una nueva Constitución y no quiere la que se escribió», aseguró el ex vicepresidente de la Convención Constituyent, Gaspar Domínguez, el viernes. El fondo de la propuesta, la forma en que se elaboró, el contexto político del país y las comunicaciones, fueron las causas, de acuerdo con Domínguez, que provocaron el rechazo de la propuesta constitucional con más del 60% de los votos el domingo. «Caemos en un error si decimos que esto es ignorancia o que la gente no lee. Creo que nosotros no tuvimos la capacidad de generar más confianza para que nos creyeran a nosotros», describió. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

«Hay gente que leyendo, opinando y conociendo la Constitución, no le gustó», dijo Gaspar Domínguez, el ex vicepresidente de la Convención Constituyente mirando hacia atrás, tras 67 días de dejar su cargo como convencional y un año de trabajo redactando el texto que se rechazó. Fueron cuatro las razones principales que entregó, en el análisis que hizo a través de un video en vivo en su perfil de Instagram -desde Palena en la Región de Los Lagos, donde se desempeña como doctor-, para explicar, a su juicio, por qué la propuesta constitucional fue rechazada con más del 61 % el domingo pasado (con el 99,99% de las mesas escrutadas).

«En el plebiscito que tuvimos hace casi tres años quedó claramente establecido que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas quiere una nueva Constitución. Y la votación de este último domingo demuestra que la gente no quiso esta Constitución que se les propuso», empezó diciendo.

«Hay cosas que la Convención decidió poner y que a la ciudadanía nunca le hizo click ni le cuajó». La primera razón que dio fue el contenido del texto. El ex convencional pertenecía a Independientes No Neutrales, mismo grupo que más tarde se fusionó con otros independientes y al que pertenecían personas como la periodista Patricia Politzer y el abogado Mauricio Daza, y que tenían una tendencia de centroizquierda.

«A la gente no le cuajaron las normas, Chile es más moderado de lo que creíamos», aseguró.

«Creo que la bajada de la plurinacionalidad no cuajó en muchas personas», indicó, y en particular señaló «el pluralismo jurídico, es decir, la justicia indígena junto con las autonomías territoriales indígenas». Otro tema que generó ruido en la ciudadanía, según el ex convencional, fue el aborto. Cuestionó la necesidad de consignarlo de manera explícita en la propuesta «sabiendo que se podía dejar un texto que permitiera que se ejecutara a través de leyes, yo creo que eso costó votos».

Otro aspecto que destacó fue la propiedad de los fondos de pensiones y cómo generó confusión en las personas: «Es curioso porque tampoco está establecida en la Constitución vigente».

La segunda dimensión que señaló fue la forma. Aquí dijo que los «relatos académicos» no fueron convocantes, y que en su opinión las personas querían que se centraran en temas prácticos como los derechos sociales. Dentro de este punto señaló los «sobresaltos» que aseguró generaron que las personas fueran perdiendo confianza en el órgano de la Convención Constituyente.

«Partió el día de la inauguración con la interrupción del himno nacional, cuestiones que independiente de la postura que pueda tener cada uno, hay mucha gente que eso le dolió», relató junto a otras situaciones como el «revés» del ex convencional de la extinta Lista del Pueblo, Ric ardo Rojas Vade; la funa tras las votaciones a algunos grupos; y propuestas que se presentaron y aunque no quedaran en el borrador, quedaba la imagen de que tenían apoyo.

«Me pregunto, cuando un convencional, y me incluyo, teníamos una idea que nos parecía buena, pero si sabíamos que no iba a tener los votos, ¿valía la pena hacerlo? Yo pensé que sí, ahora creo que en realidad no era necesario». Agregó que el foco comunicacional iba en «las cuestiones más extrañas».

El tercer punto que entregó fue el contexto político y social en Chile. «Estamos en una seria crisis de inflación, con problemas de seguridad», explicó. «Se mezcló lo que hacía el gobierno, el Presidente y los ministros con la Convención. (…) Las cuestiones que pasaban en la política coyuntural hacían que la gente tomara una decisión electoral de cara al plebiscito».

«El problema de las comunicaciones», fue la cuarta y última razón que entregó el vicepresidente. «El uso de la información, de las redes sociales, de los algoritmos mueve en una dirección el resultado», aseguró, pero fue enfático en decir que «no solo por las fake news ganó el Rechazo, sino que cada uno de los elementos que he dicho contribuye en una parte, y la suma genera este resultado».

Describió como un mes antes del plebiscito empezó a hacer puerta a puerta y se encontró con personas que habían visto meses antes videos a través de Youtube sobre «que te iban a quitar la casa o los fondos de pensiones». Frente a este escenario aseguró que «caemos en un error si decimos que esto es ignorancia o que la gente no lee. Creo que nosotros no tuvimos la capacidad de generar más confianza para que creyeran en nosotros».

