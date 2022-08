Expresidenta Bachelet dejó Chile sin grabar mensaje para campaña del Apruebo

Entornointeligente.com /

Según confirmaron desde el oficialismo y los distintos comandos del Apruebo, la expresidenta Bachelet abandonó el país y no grabó ningún mensaje para la franja televisiva. No obstante, desde su entorno cercano no descartaron algún video o mensaje para llamar a aprobar la nueva Constitución el próximo 04 de septiembre

La expresidenta Michelle Bachelet regresó a Suiza para retomar sus actividades presenciales como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sin embargo, no participó de ninguna actividad a favor del Apruebo a pesar de haber entregado su respaldo a dicha opción de cara al plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre.

Según informó La Tercera , desde el oficialismo y los comandos del Apruebo confirmaron que la exmandataria no grabó ningún mensaje para la franja televisiva y se espera que no tenga participación.

No obstante, fuentes cercanas a la exjefa de Estado no descartaron la grabación de un video o la publicación de algún mensaje a través de sus redes sociales.

Uno de los motivos detrás de esta decisión, es la división entre los distintos comandos del Apruebo y una falta de consenso con respecto a cómo afrontar la campaña. Además, una vez termine su período, Bachelet no pretenden abandonar sus obligaciones en Naciones Unidas.

