Exportações aceleram no segundo trimestre de 2021

As exportações portuguesas de bens cresceram 31,2% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, marcado pelas restrições da pandemia de covid-19, mostram dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face ao segundo trimestre de 2020, há um acréscimo de 95,5%. Em relação a igual período de 2019, o ano anterior à pandemia também se regista uma recuperação, com as vendas de bens a aumentarem 35,1%.

Os dados publicados pelo INE são uma estimativa rápida, na qual apenas se indica a variação homóloga das exportações e das importações de bens dos meses de Abril a Junho, sem especificar os valores brutos, algo que deverá ser divulgado a 9 de Agosto com a publicação do destaque mensal sobre a evolução do comércio internacional.

As vendas de produtos ao estrangeiro estão a crescer a um ritmo inferior ao das compras ao exterior. A informação divulgada pelo INE permite saber que «no segundo trimestre de 2022, de acordo com a estimativa rápida do comércio Internacional de bens, as exportações e as importações de bens aumentaram 31,2% e 39,4%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2021».

Há, contudo, uma aceleração do ritmo das exportações em termos homólogos. No primeiro trimestre do ano, refere o INE, as exportações tinham aumentado 18% (colocando o desempenho deste ano, de Abril a Junho, 13,2 pontos percentuais acima do de Janeiro a Março) e as importações tinham crescido 36,8% (mais 2,6 pontos percentuais) em termos homólogos.

Já «comparando com o segundo trimestre de 2020, registaram-se acréscimos de 95,5% nas exportações e 108,3% nas importações. Face ao segundo trimestre de 2019, os aumentos foram de 35,1% e 36,8%, pela mesma ordem».

De acordo com dados anteriores do INE, as exportações portuguesas cresceram 22% até Maio (nos cinco primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado), ao totalizarem 31.835 milhões de euros.

