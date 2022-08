Exportadores defienden inocuidad de goma de tara en polvo

Entornointeligente.com /

El vicepresidente del Comité de Productos Naturales de Adex, Carlos Álvaro Hinostroza, expresó su preocupación ante la desinformación referida al caso particular del germen de tara, insumo usado en la elaboración de un alimento envasado de lentejas y puerros. Refirió que hace algunas semanas la empresa Daily Harvest anunció el retiro voluntario de ese producto (crujiente de lentejas y puerros conocido con el nombre de French Lentil & Leek Crumbles) al considerar que uno de sus insumos, el germen de tara, habría ocasionado problemas de salud en sus consumidores. Indicó que algunos medios de comunicación en EE.UU. informaron de ese hecho, pero la FDA no lo identificó como la fuente del problema. «El producto referido por Daily Harvest no es la harina, sino el germen, subproducto de la tara exportado en mínimas cantidades a EE.UU. Es un tema preocupante pues no se descarta un impacto negativo en otras presentaciones que no tienen nada que ver con lo acontecido», dijo Hinostroza. Refirió que la información que circula en Estados Unidos desprestigia y pone en riesgo a otros derivados , en particular a la goma de tara en polvo, requerida por la industria de alimentos, lo cual perjudica la imagen del Perú como proveedor confiable. Señaló que Daily Harvest sigue haciendo sus pesquisas al igual que la FDA, y por ello, confía en que se pueda identificar el origen del problema de salud entre los consumidores y así deslindar responsabilidades. Producción peruana De otro lado, destacó que en Perú existen alrededor de 90,000 productores de tara en regiones como Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Tacna. «Se producen aproximadamente 50,000 toneladas de tara en vaina al año, usadas para la fabricación de goma y harina, entre otros», puntualizó. Más en Andina: ?? Conoce cómo ahorrar hasta 25% en tu empresa con el «presupuesto base cero» https://t.co/O652kpktiO Este permite gestionar los recursos de la compañía según sus objetivos o necesidades. pic.twitter.com/EyWZbHFtds

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 2, 2022 (FIN) NDP/MMG / MDV Publicado: 2/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com