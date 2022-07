Exportadores alemães receiam impacto da escassez de gás – ifo

Entornointeligente.com /

O setor exportador da Alemanha receia os efeitos negativos da escassez de gás no comércio externo do país, segundo uma análise do instituto económico alemão Ifo esta terça-feira divulgada.

De acordo com a análise do ifo, as expectativas dos exportadores alemães caíram para menos 0,5% em julho, contra 3,4% positivos registados em junho.

«A escassez de gás está a pesar nas expectativas no setor da exportação», disse o ifo num comunicado sobre o sentimento de um dos motores tradicionais da economia alemã, as exportações.

Subscrever As perspetivas vão desde o otimismo moderado nos setores automóvel e de fabrico de máquinas até ao ceticismo no setor químico, e o pessimismo aberto na indústria alimentar e entre os fabricantes de mobiliário, entre outros.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Ucrânia, o Governo alemão concentrou os seus esforços na redução da dependência das importações de gás russo, que representavam 55% do total das importações em fevereiro e 26% em junho, de acordo com dados recentes do ministério dos Assuntos Económicos.

A retoma dos fornecimentos através do gasoduto Nord Stream na semana passada, após dez dias de interrupção, foi seguida na segunda-feira pelo anúncio do gigante russo do gás Gazprom de um corte drástico no serviço à Europa Ocidental.

O corte terá efeito a partir de 27 de julho, o que o Governo alemão diz não se dever a «razões técnicas».

«Tomámos nota do anúncio. Estamos a acompanhar a situação de muito perto, em estreito contacto com a Agência Federal de Redes e a equipa de crise do gás», de acordo com um comunicado emitido na segunda-feira pelo Ministério da Economia e Proteção Climática alemão.

«De acordo com as nossas informações, não existem razões técnicas para uma redução dos envios», acrescentou o comunicado do ministério.

Segundo a Gazprom, a nova redução deixará os fornecimentos via Nord Stream em 33 milhões de metros cúbicos por dia,

A Rússia está atualmente a fornecer apenas 40% das quantidades habituais de gás, porque aguarda a devolução de uma das suas turbinas Siemens, que foi bloqueada no Canadá devido às sanções impostas pelo Ocidente devido à campanha militar da Rússia na Ucrânia e que está atualmente a caminho.

