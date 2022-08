Exportaciones paraguayas cayeron 2,5% con incidencias de los precios internacionales

Entornointeligente.com /

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer el resultado del Comercio Exterior a julio del 2022, donde se observa una caída de las exportaciones paraguayas frente al mismo periodo del año anterior, en términos de ingresos, principalmente relacionada a la cotización internacional de los commodities. Por otro lado, las importaciones continúan con dinámicas favorables.

Las exportaciones totales al mes de julio del 2022 alcanzaron un valor de US$ 8.107,9 millones, 2,5% menor a los US$ 8.316,1 millones a julio del año anterior. Las exportaciones registradas representaron el 72,4% del total, alcanzando US$ 5.867,6 millones, inferior en 8,5% al valor acumulado a julio del 2021.

Las reexportaciones, por su parte, con el 23,1% del total, registraron un valor de US$ 1.870,1 millones, con un aumento de 27,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las otras exportaciones, con un 4,6% de participación, registraron una disminución del 14,8% comparado con el valor acumulado a julio del año anterior, situándose en un nivel de US$ 370,2 millones.

La reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por menores envíos de granos de soja, energía eléctrica y arroz. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 588,7 millones, superior en 19,2% a lo registrado al séptimo mes del año 2021.

El economista jefe del BCP, Miguel Mora, explicó que, en cuanto al resultado de las exportaciones registradas, en volumen hay muchos productos que mostraron incrementos importantes, como los aceites de soja, trigo, maíz, pero en términos de volumen, estos mismos productos muestran variaciones negativas.

«Por ese lado se pueden ver los efectos de los precios internacionales en el comercio exterior. Gran parte de las variaciones menos negativas que estamos observando, por el lado de las exportaciones, responden a las mejores cotizaciones de los precios de nuestros productos respecto al mismo periodo del año anterior», indicó.

Importaciones En tanto, a julio del año 2022, las importaciones totales alcanzaron US$ 8.492,6 millones, 25,4% mayor respecto al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones registradas representaron el 96,1% del total, alcanzando un valor de US$ 8.157,3 millones, un 26,3% superior con respecto al valor a julio del 2021, mientras que las otras importaciones representaron el 3,9% restante, por un valor de US$ 335,4 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 8,9%, de acuerdo al reporte presentado esta mañana.

De esta manera, la balanza comercial, al séptimo mes del 2022, registró un déficit de US$ 384,7 millones, resultado distinto al superávit registrado en el mismo periodo del 2021.

