«Exportaciones llegan a $us 8.275 MM, su mayor nivel en 30 años»

Esta columna es muy especial, al reproducir parte de la entrevista que me realizara el Presidente del Sistema Cristiano de Comunicaciones y Conductor del Programa «Punto de Vida», el Pastor Alberto «Toto» Salcedo, en las grandes ligas del cristianismo desde los años 70, al lado del gran evangelista Julio César Ruibal (QDDG). La entrevista tuvo que ver con un reciente tuit del Presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sobre las ventas externas del país (lo que dice el título de esta columna). Espero que les guste el diálogo:

TOTO: El tema que se va a tocar son las exportaciones que llegan a 8.275 millones de dólares, su mayor nivel en 30 años; coméntanos cómo es este dato que alegra a muchos, sin embargo, que muchos no entienden.

GARY: Totito, te hago una pregunta. ¿Es bueno alegrarse de que los resultados a julio sean los mayores en 30 años?

TOTO: Por supuesto, por lo menos, de mi parte. Ni bien me enteré me alegré de la noticia. Pero ¿qué dices tú de eso?

GARY: Te voy a dar una mejor noticia. Si comparamos las exportaciones a julio de este año con las exportaciones a julio de todos los años previos en la historia del país, las cifras de este año son las más grandes. Hace 30 años, en 1992, el país exportaba en total 741 millones de dólares, hoy hablamos de 8.275 millones. Considerando sólo el periodo enero-julio de los años previos a 2022 en toda la historia republicana y plurinacional, estamos en el mejor momento. Hace unas semanas dijimos, en base al informe a junio, que avizorábamos récords; al primer semestre ya tenemos récords en exportaciones no tradicionales, en volumen, un crecimiento no sólo por precio. Nos regocijamos de generar más exportaciones que importaciones dejando un superávit que tranquiliza de cierta forma, pues con nuestro esfuerzo adquirimos divisas que necesitamos para importar combustible, máquinas, insumos, bienes de capital, etc. ¿Por qué es bueno que las exportaciones crezcan? Porque son un pilar para la estabilidad. En la medida que tengamos suficientes reservas internacionales en el Banco Central, nos podemos olvidar de una devaluación. Porque tiene que ver con la gente, por los empleos que generan. Cuando hablamos de exportación, hablamos de lo producido por encima de lo que el mercado interno puede consumir, entonces generamos empleos gracias al mercado internacional. Detrás de la exportación hay esfuerzos de inversión, confianza en el país, en el sector privado. Es una buena noticia estar creciendo, creando más empleo; vamos camino a un récord histórico hasta fin de año que ojalá pueda ser el nuevo punto de referencia, ya que el anterior es de 2013 con casi a 13.000 millones de dólares; con lo visto hasta julio, podríamos estar hablando de unos 14.000 millones de dólares a fin de año.

TOTO: Cuando hay buenas noticias, no sé si vas a coincidir conmigo, los bolivianos nos ponemos un casco: ¿Será cierto? ¿Será verdad? y, entonces uno dice ¿Qué sigue, ¿Cuál es…?, pero, no hay eso, ¿verdad?

GARY: Creo nos debería alegrar a todos, esperanzar a todos, pero siempre habrá una voz disonante, diciendo: «No, no hablen de lo bueno porque, lo van a arruinar».

TOTO: Así es.

GARY: Me estuve acordando de un pensamiento que decía: «No hables muy fuerte de tus éxitos porque la envidia tiene el sueño muy liviano». Si le va bien a Cochabamba, nos tenemos que alegrar. Si le va bien a La Paz, nos debemos alegrar. Si le va bien a Santa Cruz, nos tiene que alegrar. En la generalidad de los productos, nos va bien —la excepción hace a la regla, hidrocarburos tiene una caída del 17% en volumen, pero creció 38% en valor— ¿cómo no alegrarse de que la minería, crezca 24% en valor y volumen? Hay un esfuerzo de inversión, de producción. Pero lo que más me gusta es referirme a las Exportaciones No Tradicionales del sector forestal, maderero, industrial, manufacturero y agropecuario; este sector, que más empleo genera en el país, ha crecido 59% en valor y 48% en volumen. Por primera vez en muchos años, las ventas no tradicionales significan a julio el 30% de nuestras exportaciones totales, superando a los hidrocarburos (22%) aunque todavía por debajo de la minería (48%).

TOTO : Yo gozo de tu amistad por tantos años. Cuando algo estaba mal, lo decías, parecías el niño malo del colegio, del curso, pero me gusta tu actitud hoy, porque estás celebrando lo bueno —que no es característica en los bolivianos, te lo tengo que decir— siempre creen que en una entrevista hay que insultar, decir algo malo o que somos pésimos y, no es verdad, cuando tú, un hombre con la capacidad que tienes en el ámbito de las exportaciones, lo dices con gozo. Veo tu rostro radiante como si fueras dueño de los 8.000 millones de dólares, pero en realidad lo somos, porque los bolivianos se están poniendo a trabajar (…) están trabajando, esos «buenos» van a triunfar para llevar a Bolivia todavía a derroteros más grandes, porque Bolivia se lo merece.

GARY: Así es, Toto, me estás animando a que haga una columna sobre esta entrevista, si me autorizas.

TOTO: Para mí, un privilegio.

GARY: Lo que acabas de decir es muy profundo y creo que debemos empezar a reflexionar en qué clase de país tenemos y qué clase de país queremos. El problema es que no veo unidad en el país, no veo unidad de propósito, no veo unidad de visión. Deberíamos alegrarnos todos, recompensar a quienes se esfuerzan, más que otros; tener una visión de esperanza, de que vengan mejores días para todos, no para algunos… vernos como una gran familia. Creo que eso es lo que nos está faltando; cuando se dé una buena noticia, que nos alegremos todos. (…) Bolivia tiene sus propias penurias internamente, bloqueos, paros, etc., pero a pesar de eso estamos avanzando, entonces la pregunta es ¿cuánto más podríamos hacer si hubiera, por ejemplo, un diálogo abierto entre el Gobierno y los operadores económicos, los empresarios? Si hubiera esa unidad de propósito, esa unidad de visión a largo plazo… «el cielo es el límite». Creo que la agenda de desarrollo la tenemos que construir entre todos los bolivianos, ejecutarla entre todos los bolivianos para beneficiarnos de ella todos los bolivianos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

