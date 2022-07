Exportaciones del sector agropecuario crecieron 33 % para mayo de 2022

Entornointeligente.com /

Con corte a mayo de 2022, las ventas al exterior del sector agro sumaron US$5.055 millones y aumentaron 33,6% respecto al mismo periodo de 2021, con un protagonismo de los productos no tradicionales como aceite de palma, lima Tahití y gulupa.

(Vea: Cecilia López avisa que harán reforma agraria en el gobierno Petro ).

De acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, » los productos no tradicionales cada vez más cuentan con mayor participación en las exportaciones. En los cinco primeros meses de 2022 este grupo registró una variación de 36,3 % y una participación de 37,1 %. Las exportaciones continúan con su tendencia creciente, impulsadas no solamente por el café y las flores, sino también por los no tradicionales como cacao, aceite de palma, trucha, piña, mango, panela, aguacate Hass, azúcar, carne bovina, y otros más «.

Según el informe de exportaciones, el grupo de no tradicionales alcanzó ventas por US$1.877 millones entre enero y mayo de 2022, cifra que al compararla con el mismo periodo de 2021 (US$1.377 millones) aumentó 36,3 %.

Los principales productos que registraron un incremento en valor fueron: aceite de palma (95,1 %), lima Tahití (89,1 %), gulupa (44,1 %) y trucha (42,2 %). Entre tanto, en el grupo de los productos tradicionales, las exportaciones sumaron US$3.177 millones (enero-mayo 2022), lo que registró un crecimiento de 32 % versus el mismo periodo de 2021 (US$2.406 millones). En el caso del café este producto subió 48,4 % y flores 25,3 %.

(Vea: Producción de trigo en el país aumentaría un 50% para 2030 ).

El jefe de la cartera agropecuaria resaltó que » la participación actualmente es de 22 % en la canasta exportadora «.

Otro de los temas que destacó el minAgricultura es que en las cifras del último año (junio 2021 – mayo 2022) sumaron US$10.689 millones, lo que representó un incremento de 26,3 % respecto al periodo de junio 2020 – mayo 2021, cuando las ventas al exterior del sector sumaron US$8.465 millones.

Por su parte el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, sostuvo que » cada día el sector agropecuario logra nuevos mercados internacionales para las cosechas de los campesinos. Se han alcanzado 65 nuevas admisibilidades a 29 países «.

Algunas de las nuevas admisibilidades alcanzadas son: exportación de leche y derivados a Japón e Israel, carne bovina a Arabia Saudita y Qatar; rosas y hortensias a Marruecos; mango y pimentón a Estados Unidos; esquejes de crisantemo a República Dominicana y aguacate Hass a China, Corea y Japón; entre otros.

(Vea: ‘Desde el campo es posible emprender’, dice empresaria ).

Estados Unidos encabeza la lista del ‘top’ 5 de los países que más productos del agro adquieren, con una participación de 39,3% y un valor de US$1.986 millones. Posteriormente están Países Bajos (6%), Bélgica (4,3%), Canadá (3,8%) y Alemania (3,7%), quienes se han convertido en socios comerciales fundamentales para Colombia, específicamente para los productores de este país.

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com