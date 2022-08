Exportaciones de palta Hass crecerán 8% este año

Entornointeligente.com /

De acuerdo con este gremio, a la fecha, este producto se exporta a todos los países de Europa, Asia (China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea e India) y América (Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile y Argentina). Del total de producción de palta Hass en el Perú, el 95% es destinado para la exportación y el 5% para el consumo doméstico, lo que hace que el consumo per cápita de este fruto sea menor en el país en comparación con otros países como Estados Unidos, México o Chile. «El peruano consume alrededor de nueve kilogramos per cápita de palta y de esta cantidad solo 0.3 kilogramos corresponde a palta Hass, por lo que es necesario difundir los beneficios de este tipo de palta que es reconocida internacionalmente», afirmó el gerente general de ProHass, Arturo Medina. En ese contexto, ProHass presentó la campaña «Todo es mejor con la palta Hass» dentro de «La Semana de la Palta Hass», con el objetivo de que los peruanos aumenten su consumo pues es muy beneficioso para la salud. Este producto aporta vitamina C, vitamina K, fósforo y potasio. «Gracias a su grasa saludable ayuda a controlar el colesterol, protege el corazón por sus grasas monoinsaturadas y es rico en ácido fólico para ayudar al embarazo», precisó el ejecutivo. Agregó que el consumo de palta Hass se ha incrementado en los últimos años, tanto en el país como en las exportaciones, debido a su calidad nutricional, ya que es un fruto que aporta vitaminas y minerales recomendados para el cuidado de la salud. Más en Andina: La actividad económica del Perú se está acelerando, luego de que en junio el producto bruto interno (PBI) nacional creciera 3.4%, señaló el banco de inversión BCP Securities. https://t.co/3ERE0TuEED pic.twitter.com/l0lpUXKp7Z

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 17, 2022 (FIN) VLA Publicado: 17/8/2022 Noticias Relacionadas ¡Deliciosos y nutritivos! Conoce 10 superalimentos peruanos que no te pueden faltar Exportaciones regionales suman US$ 20,053 millones y crecen 15% a mayo Agroexportaciones del Perú superarían los US$ 9,600 millones al cierre del 2022 ¿Cómo hacer sostenible la producción del cultivo de palta en el Perú?

LINK ORIGINAL: Andina

