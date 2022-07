Exportaciones de la selva sumaron US$ 221 millones a abril y crecieron 57.5%

Entornointeligente.com /

La cifra acumulada en el primer cuatrimestre del año es la más alta de los últimos años, aunque se debe considerar que los subsectores pesca para consumo humano directo (CHD) y metalmecánica cerraron con caídas de 13.5% y -7.1%, respectivamente. Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos tradicionales (117 millones 829,000 dólares) aumentaron 52.5% y concentraron el 53.3% del total por los mayores envíos de hidrocarburos (alza de 31.2%), destacó el aceite crudo de petróleo. Otros fueron la minería (61%) y el agro (100.4%). También puedes leer: SNI: exportaciones industriales alcanzaron su mejor primer cuatrimestre histórico Los de valor agregado acumularon 103 millones 187,000 dólares, obteniendo un incremento de 63.7%. Su principal actividad fue la agroindustria, cuyo monto superó los 78 millones 560,000 dólares (65.1%), seguida de maderas con 23 millones 84,000 dólares (67.9%). Con montos menores al millón de dólares se ubicaron la pesca para CHD (-13.5%), químico (166.3%), metalmecánica (-77.1%), prendas de vestir, varios y textil. El principal mercado de la oferta selvática fue Brasil con 47 millones 257,000 dólares, logrando un crecimiento exponencial de 5,130.2%. El top five lo completaron India (evolución de 14.8%), México (155%), Estados Unidos (219.4%) y Países Bajos (122.9%). Ranking Madre de Dios se posicionó en el primer puesto con 55 millones 299,000 dólares (alza de 64%). Sus productos más solicitados fueron oro en bruto, nueces de Brasil, madera moldurada, tablillas y frisos para parqués y las demás maderas tropicales aserradas. Sus cinco primeros destinos fueron India, Emiratos Árabes Unidos, China, Estados Unidos y Francia. En segundo lugar se ubicó Loreto con 53 millones 221,000 dólares (29.9%). Los hidrocarburos presentaron un mejor desempeño (su partida N° 1 fue aceite crudo de petróleo). Brasil, Colombia, México, Bélgica e India resaltaron por ser sus principales mercados. Tercero en el ranking estuvo Ucayali con 52 millones 748,000 dólares (122.8%), convirtiéndose también en la región más dinámica. Sus productos líderes fueron el aceite de palma en bruto, madera moldurada, las demás maderas tropicales aserradas, cacao en grano y aceite de almendra, mientras que México, España, Países Bajos, China y República Dominicana se convirtieron en sus importadores más destacados. Le siguió San Martín (47 millones 882,000 dólares) con una variación positiva de 33.7%, su oferta se constituyó por cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, café sin descafeinar o tostar, palmitos preparados y grasas y aceites vegetales, que se dirigieron mayoritariamente a Chile, Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica e Italia. Amazonas (11 millones 864,000 dólares) creció 93.7%. Sobresalió el café sin descafeinar, que concentró el 95% del total despachado. Sus destinos más demandantes fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Según Adex, en los primeros cuatro meses del 2022 se exportaron 97 partidas en total. Los despachos selváticos llegaron a un total de 50 mercados entre enero y abril de este año. Más en Andina: ?? El Ministerio de Energía y Minas ( @MinemPeru ) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( @snmpeperu ) ratificaron su voluntad de consensuar esfuerzos y lograr un trabajo articulado para destrabar inversiones. https://t.co/d1CwlEs1mx pic.twitter.com/LtFRiPYGnT

