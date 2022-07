Exportaciones de camarón se consolidaron al alza en primera mitad del año

Entornointeligente.com /

El camarón se consolidó en este primer semestre del 2022 como el primer producto de la oferta exportable no petrolera ecuatoriana, y también afianzó a China como su principal destino. Sin embargo, otros aún le son esquivos, como México, donde aún no hay una definición de si entrará o no al acuerdo comercial que se negocia con el país azteca.

Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), en junio pasado se exportaron 209 millones de libras de camarón, que generaron $ 599 millones, lo que representó un incremento del 37 % en volumen.

Mientras que de enero a junio pasado se exportaron 1.126 millones de libras ($ 3.292 millones), marcando un alza de 33 % en volumen con relación al primer semestre del 2021.

El principal destino del crustáceo, en junio pasado, seguía siendo China, con el 50,4 % del total de las exportaciones ecuatorianas; seguido por Estados Unidos, con el 18,3 %; Europa (17,9 %), el resto de Asia (10,3 %) y otros destinos (África, Oceanía y el resto de América), con el 3,1 %.

No obstante, este excelente desenvolvimiento del camarón en los mercados internacionales contrasta con la falta de definición sobre su entrada al mercado mexicano, que se mantiene aún en suspenso, al igual que la del banano; con lo que también se dilata el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, pues uno de los requisitos fundamentales es que el país tenga vigentes acuerdos comerciales con todos los miembros del bloque: Chile, Perú, Colombia y México. Por esta razón, firmar el tratado con este último, el único país con el que Ecuador no tiene un acuerdo, es primordial.

El camarón y el banano fueron temas que quedaron pendientes en la última ronda de negociación que los equipos de Ecuador y México desarrollaron en Quito la última semana de mayo pasado. Allí acordaron continuar de manera virtual posteriormente para alcanzar un acuerdo para estos dos productos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una resolución oficial.

Lo último que se conoció al respecto vino de parte del presidente de México, Manuel López Obrador, quien el martes pasado dijo a EFE que su Gobierno no ha logrado todavía acuerdos con Ecuador sobre el camarón y el banano en el tratado de libre comercio que ambos países negocian.

«Se está suscribiendo un tratado comercial con Ecuador. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo en lo que corresponde a camarón y plátano», señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que lleva muy buena relación con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien ha solicitado que se abra el mercado mexicano a estos dos productos, que son claves para Ecuador.

No obstante, precisó que México está atendiendo lo que plantean productores de estados como Sinaloa, Chiapas y Tabasco.

Según cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno, la producción camaronera de ese país cerró en el 2021 con alrededor de 249.958 toneladas métricas, de las cuales el 72,8 % fue por medio de la acuacultura y el 27,2 % por captura a través de la pesca ribereña (16,1 %) y de altamar (11,1 %).

