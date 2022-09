Exportaciones aumentaron un 29% en agosto, con US$ 1.231 millones

Entornointeligente.com /

Las exportaciones de bienes de Uruguay crecieron un 29% este agosto, en comparación al mismo mes del año anterior, y un 35% en el período comprendido entre enero y agosto, según el último informe de Comercio Exterior de Uruguay XXI.

El total exportado en agosto fue US$ 1.231 millones, mientras que lo que se exportó entre el primer mes del año y el pasado fue de US$ 9.406 millones.

El documento indica que «el crecimiento de este mes se debe al aumento interanual de 176% en las exportaciones de soja, que superaron los U$$ 303 millones».

La soja fue el principal producto exportado, con US$ 303 millones; la carne bovina el segundo, con US$ 186 millones; seguido por la celulosa, en US$ 157 millones; los lácteos, en US$ 89 millones; y el concentrado de bebidas, con US$ 65 millones.

Exportaciones de agosto. @UruguayXXI «Las exportaciones a China , primer socio comercial de Uruguay, se redujeron muy levemente -1% en la comparación interanual- y se ubicaron en U$S 230 millones. Este resultado se explica por la caída de sus compras de carne bovina (26%) y de subproductos cárnicos (33%), que se compensaron por el aumento en las adquisiciones de soja y productos lácteos», señala el informe.

El documento también sostiene que «las colocaciones en Brasil crecieron 69% interanual y alcanzaron U$S 183 millones» y que «Argentina subió al tercer puesto del ranking de destinos de exportación en agosto». «Sus compras se multiplicaron 137% y alcanzaron U$S 77 millones. La soja ocupó el 37% del total y fue determinante en este resultado», añade.

Asimismo, destaca que «las ventas a la Unión Europea se redujeron 8% en la comparación interanual y se ubicaron en U$S 75 millones» y «el quinto lugar lo ocupó Estados Unidos, cuyas adquisiciones alcanzaron U$S 55 millones, 47% por encima del valor de agosto de 2021».

