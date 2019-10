Expolicías conformaban banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Táchira

Entornointeligente.com /

En total, 607 panelas de marihuana decomisaron los efectivos de la GNB durante el procedimiento practicado en La Laguna de Palmira, municipio Guásimos. (Fotos J. A. En total, 607 panelas de marihuana decomisaron los efectivos de la GNB durante el procedimiento practicado en La Laguna de Palmira, municipio Guásimos. (Fotos J. A. Hernández) General de División Ángel Eduardo Moronta y los generales de Brigada Alberto Matero y Juan Sulbarán, durante la rueda de prensa En horas de la mañana de este lunes fue ofrecida una rueda de prensa en la sede del Comando de Zona No. 21 de la GNB para aportar algunos aspectos del procedimiento, pero no se ahondó en detalles, aduciendo que las investigaciones que llevaron a decomisar 607 panelas de marihuana, en Palmira, se encuentran en pleno desarrollo y se espera practicar otras detenciones Los teléfonos celulares resultaron claves para la investigación que llevó a la captura de nueve personas involucradas con el alijo de 607 panelas marihuana, que el pasado sábado, en horas de la tarde, fue incautado en La Laguna, en Palmira, municipio Guásimos, según el informe revelado este lunes en las sede del Comando de Zona No. 21 Táchira, de la GNB. Por ello se ofreció una rueda de prensa, en la cual tomaron parte: el general de División Ángel Eduardo Moronta, jefe de Zodi Táchira, quien presentó un balance sobre los decomisos de droga practicados en las últimas semanas en la región; el general de Brigada Alberto Mateo Meléndez, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); general de Brigada Juan Sulbarán Quintanilla, jefe del Comando de Zona No. 21 Táchira de la GNB, y el doctor Alejandro Celis, fiscal superior en la región. Aun cuando las autoridades no revelaron mayores detalles, debido a que el proceso de investigación se encuentra en pleno desarrollo, el general Mateo Meléndez ratificó la detención de nueve ciudadanos, entre los cuales se encuentran algunos funcionarios policiales, de quienes tampoco reveló información. Dijo que los teléfonos celulares incautados durante la operación resultaron ser puntuales para la identificación de los implicados, que uno a uno fueron detenidos en allanamientos practicados en zonas de Palmira, Táriba y San Cristóbal. El jefe nacional de la ONA precisó que fueron incautadas siete pistolas y una subametralladora, marca Uzi. Se supo, por otra parte, que dos de estas armas pertenecieron a la extinta Policía Metropolitana de Caracas y tienen su escudo de identificación. Fueron entregadas a técnicos para experticias de balística. Así mismo, incautaron 87 cartuchos, calibre 9 milímetros, y doce teléfonos celulares, a los cuales se les hizo revisión en cruce de llamadas y mensajes de texto, que resultaron claves para la investigación. Ninguno de los generales aportó la identidad de los detenidos; no obstante, trascendió que entre ellos se encuentran tres efectivos de la FAES, dos de Táchira y uno de Caracas; un efectivo del Destacamento de Seguridad Urbana, Desur de la GNB-Táchira, y un reserva de la misma institución militar. Los civiles son comerciantes, dos vendedores de víveres, un vendedor de cauchos y un expendedor de repuestos para motocicletas. Mateo explicó que el procedimiento se cumplió en horas de la tarde del pasado sábado, con la participación de unidades del Comando de Zona No. 21 de la Guardia Nacional, entre ellas del CONAS – GAES y Desur, junto a efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar –DGCDIM-, quienes lograron ubicar la caleta de la droga tras labores de inteligencia e investigaciones de campo, que se cumplieron bajo la más absoluta discreción, según se aclaró luego. De los vehículos retenidos, tres camionetas, se confirmó que una de ellas fue ubicada el mismo sábado y las otras dos durante las investigaciones posteriores, que también hicieron posible la captura de sus propietarios, como presuntos implicados. En medios del Comando de Zona No. 21 se dijo que se trata de un caso de envergadura, por las personas que están implicadas y la cantidad de droga, por lo que se hace necesario mantener especial cuidado con algunos aspectos de la investigación, que está en pleno desarrollo y se espera, en el transcurso de las próximas horas, proceder a la detención de otras personas, algunas fuera del estado Táchira. La droga, que de acuerdo a las pesquisas proviene de diferentes cárteles, iba a ser trasladada al centro del país, camuflada entre un cargamento conformado por bultos de cebolla de cabeza, esperando que su característico olor ocultara el de la marihuana. No se precisó el lugar a donde iría la droga, ni el modo en que se haría el transporte. Se trata de una banda organizada que se logró desmantelar y a la cual pertenecían varios funcionarios policiales, según lo precisó el director nacional de la ONA, al calificar el procedimiento como un fuerte golpe a las mafias del narcotráfico. Armando Hernández

