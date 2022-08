Explotó el vestuario de River: el cruce de Gallardo con Enzo Pérez y el ultimatum de Armani

Entornointeligente.com /

Aunque parece que está todo bien y reina la paz en River , el periodista Pablo Ladaga afirmó lo contrario esta mañana en Radio 10 . El columnista del programa «Mañana Sylvestre» aseguró que explotó el vestuario del «Millonario» y hubo una fuerte pelea en la cancha de Arsenal tras aquel empate sin goles.

Informate más Copa Argentina: River-Defensa y Justicia, con día y hora confirmado Según Ladaga , Gallardo entró muy caliente y le recriminó de mala forma a Lucas Beltrán su flojo rendimiento. Enseguida, Enzo Pérez se paró y lo cruzó al DT en defensa de su compañero. «Falta de respeto no. Cuidado» , le habría dicho el mendocino al «Muñeco».

image.png Pablo Ladaga

Pero eso no fue todo. Pasado ese mal momento, del cual Ladaga aclaró que no llegó a los golpes de puño como pasó en Boca , quien entró en escena fue otro referente de peso como Franco Armani . El arquero de la selección argentina se acercó a Enzo Pérez y le dijo: «Yo tampoco lo aguantó más. Después del Mundial me voy» .

«Para mi, es ciclo terminado» , opinó el periodista tras relatar esta supuesto problema en el vestuario de River . «Fue un cortocircuito fuerte, es una relación tirante» , agregó.

Embed Cabe recordar que no es la primera vez que Ladaga apunta contra River . A principio de este año, el periodista fue muy crítico con la gestión dirigencial de D’Onofrio , asegurando que no pagaba los jugadores que compraba y remarcando la gran cantidad de futbolistas que se fueron libres del club. Tras estas fuertes afirmaciones, Ladaga fue separado de ESPN y no volvió a salir en la pantalla de dicha señal.

