Explosivas declaraciones de Hailey Baldwin sobre Selena Gomez, su posición sexual favorita y la posibilidad de hacer un trío con Justin Bieber

La modelo habló sobre los inicios de su romance con el cantante y reveló si realmente fue la tercera en discordia entre su esposo y su famosa ex novia: "La gente debe saber la verdad".

Por infobae.com

Hailey Bieber habló con franqueza sobre su vida sexua l con su esposo Justin Bieber en el podcast «Call Her Daddy» y dijo que los tríos no «funcionarían» para la pareja.

«No funciona para nosotros dos», le dijo a la presentadora Alexandra Cooper. » Hemos trabajado muy duro para estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro , y hay una confianza y un vínculo tan hermosos que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómodo».

La modelo también reveló que ella y el cantante de «Love Yourself» también son más personas de «sexo nocturno » que de mañana, aunque siempre está dispuesta a disfrutar de un poco de placer matutino. Como si eso no fuera lo suficientemente honesta, la hija del actor Stephen Baldwin admitió que su posición sexual favorita es «estilo perrito», pero también dijo que normalmente está de humor para algo diferente cada vez que tienen sexo con Justin.

La esposa de Justin Bieber rompió el silencio y habló sobre si le robó el novio a Selena Gómez (REUTERS)

Hailey, de 25 años, también habló de la relación de su esposo con Selena Gomez y dijo que » nunca tuvo una relación con él cuando estaba con alguien».

La ex presentadora de «Drop the Mic» aclaró que nunca «robó» a Justin de la estrella de «Only Murders in the Building» de 30 años, y dijo que «no es su carácter meterse con la relación de alguien».

«Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera «, explicó Hailey. «Sé lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos».

La modelo insistió en que Justin, de 28 años, había «cerrado un capítulo » con Gómez antes de pedirle matrimonia las Bahamas en julio de 2018.

«Nunca querría entablar una relación y comprometerme y casarme y pensar: ‘Me pregunto si eso fue realmente cerrado para ti’», agregó Hailey. » Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado».

Selena, en los tiempos de su romance con Justin Bieber

Hailey Bieber también contó que habló con Selena Gomez desde que se casó con el cantante en septiembre de 2018.

«Todo es respeto. Todo es amor» , dijo la modelo en el episodio del podcast «Call Her Daddy» de sus conversaciones con la estrella de «Only Murders in the Building».

Cuando Hailey insistió en que «no hay drama» entre ella y Gomez, la presentadora Alexandra Cooper preguntó si habían hablado.

Ella respondió: «Sí», y señaló que Gómez, de 30 años, » no le debe nada» .

«Ninguno de nosotros le debe nada a nadie excepto respeto. La respeto mucho», añadió.

«Todos de nuestro lado saben lo que pasó, estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto», continuó Hailey, refiriéndose a ella y Justin, que se comprometieron en julio de 2018, solo unos meses después de su ruptura final con Gómez.

«Eso me ha traído mucha paz», dijo. «Sabemos lo que pasó».

Justin salió con la actriz de forma intermitente durante ocho años y estuvo vinculado sentimentalmente con Hailey, Sofia Richie y más modelos durante sus separaciones.

