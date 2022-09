Explosiones de origen desconocido afectan a gasoductos Nord Stream

Entornointeligente.com /

No se ha determinado, de manera oficial, cuáles son las causas de las explosiones que provocaron pequeños sismos.

La red de gasoductos Nord Stream, en particular el 2, con el cual se suministra gas a Alemania desde Rusia, ha sido dañada en tres lugares, confirmó su operador la mañana de este martes.

De acuerdo a un comunicado de Nord Stream AG, el daño al sistema en el lecho del Mar Báltico, todo causado en un día, «no tiene precedentes».

Rusia, a través de un portavoz de la Presidencia, dijo que no podía descartar el sabotaje como causa del daño, mientras que otras autoridades están investigando.

Por su parte, la autoridad energética danesa también dijo que podría ser un acto deliberado, ya que cualquier evento como este era «extremadamente raro».

Mientras tanto, una lectura de un sismógrafo cercano, que registra las vibraciones en la superficie del planeta, mostró picos en momentos similares a cuando se registraron por primera vez las pérdidas de presión en las tuberías, reportó la televisión local.

El centro nacional de sismología de Suecia comunicó que sus estaciones de medición registraron «poderosas explosiones submarinas» en el área donde ocurrieron las fugas de gas.

Anteriormente, la Autoridad Marítima de Suecia había emitido una advertencia sobre dos fugas en el gasoducto Nord Stream 1, que hasta el estallido del conflicto militar en Ucrania proporcionaba alrededor del 60 por ciento de las necesidades de gas de Alemania.

Por igual, el lunes Dinamarca emitió una advertencia sobre una fuga en el gasoducto Nord Stream 2, aún por abrir, que se había construido para aumentar la cantidad de gas ruso suministrado a Alemania.

La fuga de Nord Stream 2, al sureste de la isla danesa de Bornholm en el mar Báltico, provocó el establecimiento de una zona de exclusión de cinco millas náuticas para proteger la navegación de cualquier peligro.

