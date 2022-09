Explosión cerca de la embajada rusa en Kabul deja 10 muertos

Entornointeligente.com /

La cancillería comunicó que «un hombre armado detonó un artefacto explosivo» cerca de la entrada de la embajada.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó este lunes que fue registrada una fuerte explosión en las inmediaciones de la embajada rusa en la capital de Afganistán, lo cual provocó la muerte a diez personas, entre ellos dos miembros del personal diplomático.

La cancillería expresó a través de un comunicado que «un hombre armado detonó un artefacto explosivo en las inmediaciones de la entrada de la oficina consular de la Embajada de Rusia en Kabul».

En este sentido, la fuente diplomática oficial precisó que como resultado del ataque «murieron dos empleados de la misión diplomática y también resultaron heridos ciudadanos afganos».

⚡️On September 5 an unidentified terrorist activated an explosive device in the direct vicinity of the entrance to the Consular Department of the @RusEmbassyKabul .

❗️ The explosion killed two employees of the diplomatic mission.

�� https://t.co/ByoJn5emL2 pic.twitter.com/13Hal9wyr1

— MFA Russia ���� (@mfa_russia) September 5, 2022 Al mismo tiempo, se informa que la representación diplomática rusa mantiene contacto con los servicios de seguridad de Kabul mientras señalan que se está ejecutando una exhaustiva investigación al respecto.

De igual forma, medios nacionales detallan que el ataque se produjo en el momento que un funcionario ruso se acercó a la fila de los solicitantes de asilo en el exterior de la embajada.

A video from the scene of the explosion, which took place near the Russian embassy in #Kabul . #Russia #Afghanistan pic.twitter.com/FZySJ1AVXa

— خالد اسكيف (@khalediskef) September 5, 2022 En consonancia, el atentado que aún no ha sido reivindicado por ningún grupo armado, dejó un saldo de al menos diez personas fallecidas mientras que ocho fueron hospitalizadas, según apuntaron las fuentes sanitarias locales.

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, comunicó que fueron adoptadas las medidas de seguridad correspondientes, entretanto, manifestó la voluntad de que los autores y organizadores «de este acto terrorista y sus autores sean debidamente castigados lo más pronto posible».

