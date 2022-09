Explican campaña de vacunación contra la viruela del mono

Entornointeligente.com /

Luego que el Ministerio de Salud anunciara una campaña de vacunación contra la llamada viruela símica, el académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, Sergio Wehinger, explicó que «esta inoculación se hará con Jynneos , una vacuna desarrollada por un laboratorio danés, y que consiste en una versión de la vacuna de la viruela humana».

La campaña se realizará a partir de octubre, inoculándose a los grupos de mayor riesgo inmunológico. «En una primera etapa, por lo que se ha anunciado, iría dirigida especialmente a personas que han tenido contacto estrecho y directo con personas diagnosticadas con la viruela del mono, a modo de prevención. Se aplicaría desde los 4 a los 10 o 14 días posterior a la exposición de directa», explicó el académico.

En esta instancia podrán acceder a la vacuna los grupos de riesgo, personas inmunodeprimidas, con tratamientos contra el cáncer, diagnosticadas con VIH y quienes tengan afectado su sistema inmunitario. También es muy importante la profilaxis en embarazadas, aseguró el especialista.

Una segunda etapa del proceso de vacunación consideraría al personal de salud, y a quienes tengan contacto directo con pacientes diagnosticados con el virus.

Prevención de riesgos De acuerdo a Wehinger, si bien la viruela del mono es mucho más suave que la humana -que se considera erradicada desde principios de la década del 80-, existen personas que podrían presentar mayor riesgo de muerte. «Esta es una enfermedad con poco riesgo de mortalidad. Sin embargo, esta sube mucho si consideramos grupos de riesgo, como inmunodeprimido y personas embarazadas», recalcó.

Por esta razón, el académico hizo un llamado a estar atentos a los síntomas, que, según manifestó, son similares a la viruela humana, pero mucho más suaves.

«Dolor de cabeza, inflamación y dolor de los nódulos linfáticos, dolor de garganta, falta de fuerza, también fiebre, y lo más característico es la presencia de lesiones cutáneas, lesiones en la piel, tipo ampollas ampulosas».

El virus de la viruela del mono registra más de 50.000 casos confirmados en países donde esta enfermedad había sido erradicada. Entre estos países se encuentra Chile, donde se han registrado cerca de 500 casos confirmados.

Prevención Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y que el Ministerio de Salud decretara Alerta Sanitaria hasta el 30 de septiembre por esta enfermedad, es importante tener información para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.

«Si bien todavía hay mucho que aprender sobre la viruela del mono, es más probable que la transmisión primaria entre personas se produzca cuando hay un contacto directo con una erupción que el virus provoca en el cuerpo o cuando hay un contacto directo con fluidos corporales, que pueden quedar en superficies, que contienen el virus», explica Jorge Osorio, experto en viruela del mono de la Universidad de Wisconsin-Madison y socio de la Coalición de Defensa contra la Pandemia de Abbott.

Aunque no se puede descartar que sea posible alguna transmisión respiratoria con un contacto cercano prolongado, Osorio indica que se puede estar tranquilo de que este virus no es otro Covid-19: «La viruela del mono se contagia habitualmente por contacto físico directo, por lo que es menos transmisible que el Covid-19».

Mientras la comunidad científica sigue estudiando si el virus puede propagarse cuando alguien no tiene síntomas, y cómo puede propagarse a través de los fluidos corporales, incluyendo la saliva y las heces, hay medidas que puede tomar para protegerse.

Para prevenir el contagio de la viruela del mono, Clínica Mayo recomienda evitar el contacto piel con piel con personas que tengan una erupción que pueda ser un signo de viruela del mono, no tocar los objetos o materiales que haya utilizado una persona con viruela del mono, incluyendo la ropa o las sábanas, y lavarse las manos con frecuencia.

La viruela del mono forma parte de la familia de virus que causa la viruela y actualmente no se considera una enfermedad o infección de transmisión sexual. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) afirman que la viruela del mono puede contagiarse a cualquier persona a través del contacto personal y cercano, lo que puede incluir el contacto sexual 2 .

Por su parte, el Minsal advierte que este virus se transmite por el contacto piel con piel con una persona con una persona infectada, especialmente por el contacto directo con las lesiones cutáneas causadas por esta enfermedad, así como también por compartir ropa de cama, toallas o vestuario con una persona contagiada.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine descubrió que, en el 95% de los casos, el contacto sexual fue la razón más probable por la que una persona del grupo de estudio contrajo el virus.

Para reducir el riesgo de contraer la viruela del mono en lugares públicos, como los conciertos, se recomienda minimizar el contacto piel con piel y mantenerse en lugares donde la gente esté completamente vestida. De lo contrario, manténgase en la parte trasera de la multitud y disfrute del espacio extra para bailar.

