«Explicaciones sesgadas sobre el origen de la inflación»

«Evitar la inflación no es un imperativo absoluto, sino más bien uno de una serie de objetivos en conflicto que debemos perseguir y que a menudo podemos tener que comprometer». Paul Samuelson.

En la discusión sobre el fenómeno inflacionario que afecta a México y el mundo, se ha presentando una vertiente de explicación que pretende situar como la causa predominante a la especulación de las empresas que, en esta visión, buscan reponer sus pérdidas durante la pandemia, incrementando arbitrariamente los precios.

Este argumento sólo operaría en el caso de que la mayoría de los productos y servicios de la canasta de consumo promedio, tuvieran una demanda inelástica. La elasticidad de la demanda es un concepto económico que se refiere al cambio porcentual que se da en la demanda, ante un cambio porcentual en el precio.

Si un producto aumenta su precio en 10% y la demanda disminuye en 10% o más, la demanda es elástica. Si el aumento de 10% no disminuye la demanda o lo hace en menor proporción, la demanda es inelástica. Esto último, ocurre si a los consumidores no les afecta el crecimiento del precio porque se trata de productos en los que no existe competencia y el consumidor no puede optar más que por esa opción; porque el nivel de ingreso de los consumidores les permite absorber el crecimiento de los precios o, porque se trata de productos insustituibles, por lo que están obligados a absorber el incremento.

Si pensamos en la electricidad, cuando la tarifa aumenta los hogares en general mantienen el mismo nivel de consumo; las características del servicio hacen que sea difícil disminuirlo. Por el contrario, en productos como el aguacate, la respuesta de los consumidores variará dependiendo de su nivel de ingreso y de la proporción de su gasto que representen esos bienes, por lo que la demanda es más elástica.

Si la inflación fuera mayoritariamente producto de una subida especulativa de los precios, ello implicaría que la mayor parte de los productos presentan una demanda inelástica, lo cual no es factible en una economía de bajo nivel de ingreso como la mexicana.

Una forma de evidenciar y conocer el origen de la inflación, es el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Productor, que mide una canasta representativa de bienes y servicios para la producción nacional. En México, la inflación del INPP ha crecido en más de 10.50% entre junio de 2021 y junio de 2022, superior incluso a la inflación al consumidor final.

En nuestro país, por las condiciones de inequidad y de bajo nivel de ingreso de la mayoría de los hogares, los consumidores son más sensibles a las variaciones de precio. Dadas las características de la canasta de consumo promedio del país, pensar que el incremento de los precios es derivado mayormente de especulación es simplista.

El problema de esta explicación es que ésta se quiso generalizar antes en el pasado de nuestro país. Durante el sexenio del presidente Echeverría, en un entorno de confrontación con el sector privado, se divulgó la idea de que la inflación no era resultado de las deficiencias estructurales de la economía (por ejemplo, del déficit público), sino producto de un afán acaparador del sector privado.

Lo que preocupa hoy de esta explicación es el trasfondo de polarización. En el entorno actual, conocer mejor el comportamiento de la economía resulta fundamental para tomar decisiones de política económica reales y evitar ahondar más la polarización que sólo beneficia a los que la promueven.

