Expertos petroleros: gobierno busca inversionistas para limpiar imagen de PDVSA

> En dos ocasiones durante este año, el nuevo secretario general de la OPEP, Haitham Al-Ghais, ha visitado Venezuela para reunirse con el Gobierno nacional. Estos encuentros se dan cuando Pdvsa ha registrado un descenso de su producción de crudo, según explicó Rafael Quiroz, economista petrolero. La industria más importante del país pasó de producir 700 mil barriles diarios a mediados de año, a cerrar en agosto con 653 mil barriles diarios. Por lo que cree que la OPEP viene al país sólo para tratar de mejorar la imagen de Pdvsa, debido a la necesidad del Gobierno de conseguir inversión extranjera.

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

«El Gobierno pretende que con una visita del secretario general de la OPEP, Haitham Al-Ghais, cada cuatro o cinco meses, como ocurrió con el anterior secretario general, Mohammed Barkindo, ya fallecido, le podrá lavar el rostro a las cifras dramáticas de producción de petróleo venezolano. Pareciera que traen al secretario de la OPEP deliberadamente, con la única intención de que declare que las cosas en materia petrolera andan bien, cuando los que conocemos de petróleo sabemos que Pdvsa está en uno de sus momentos más críticos», apuntó. Eso luego de que la industria petrolera nacional llegó a producir 3.4 millones de barriles diarios de crudo en 1998.

«El oficialismo busca hacer propaganda para decirle al mundo que sí pueden exportar petróleo y eso es muy difícil. Están tratando de llamar a inversionistas porque las trasnacionales que siguen en el país lo que están buscando es que les paguen la deuda que mantiene el Gobierno. Chevron está en Venezuela, si quisiera invertir invertiría en Petropiar o en Petroboscán. No está invirtiendo porque además de las sanciones de EE. UU., ellos tuvieron un mal convenio con Hugo Chávez y Nicolás Maduro porque no se respetaron los acuerdos y no les pagaron las inversiones que hicieron», dijo Iván Freites, secretario de Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

Según Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas, Venezuela tiene una deuda en alrededor de 50 mil millones de dólares con trasnacionales petroleras. «La visita del secretario de la OPEP se presta para un teatro nacional de falsificar realidades. La OPEP nunca había incursionado en posiciones equívocas, posiciones políticas porque es un instituto de investigación, el más respetable del mundo. Ellos saben muy bien cuánto produce Venezuela y cuánto factura», apuntó.

Refinación Freites asegura que en Venezuela hay cuatro refinerías operando al mínimo de su capacidad, y estas son El Palito, que fue activada hace dos semanas; Amuay, Cardón y Puerto La Cruz. «De gasolina se están produciendo 130 mil barriles. Cantidad suficiente para que Venezuela normalizara su distribución, el problema sigue siendo el envío de crudo hacia Cuba y hacia el contrabando de extracción. El jueves 15 de septiembre zarpó el buque Alicia para Cuba con 200 mil barriles de combustible», afirmó.

En cuanto a la producción de gasoil, el sindicalista sostiene que la producción está en 80 mil barriles diarios. «En 2010, con Hugo Chávez el consumo de diesel en el país eran 280 mil barriles y de gasolina 300 mil barriles. En las refinerías se producían en esa época 300 mil barriles de gasoil y 400 mil de gasolina», afirmó.



