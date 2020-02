Expertos desarrollan una inteligencia artificial para predecir la estructura del universo

Entornointeligente.com /

Una nueva herramienta científica desarrollada en Japón pretende poner al descubierto algunos misterios en torno a la materia oscura y la energía oscura. Los enormes volúmenes de datos recogidos por distintos telescopios serán procesados en dos de las supercomputadoras más veloces del mundo por medio de una inteligencia artificial (IA).

Por RT

“El universo de hoy está formado por filamentos, que agrupan las galaxias y parecen hilos desde lejos, y huecos donde parece que no hay nada”, reza un comunicado sobre la puesta en marcha del sistema simulador, que los autores apodaron Dark Emulator. Los objetivos específicos que plantean los autores es predecir la estructura del universo y entender cuáles son sus bordes y cómo se evolucionó y se expandió desde el Big Bang hasta llegar al momento actual.

El grupo que está a cargo de la IA tardó tres años en conformar, también con uso de una supercomputadora, una base de datos “extraordinariamente grande”, según dijo el investigador principal del proyecto, Takahiro Nishimichi. Debido a ese trabajo, ahora se pueden recrear esos datos “en una computadora portátil en cuestión de segundos”.

El científico nipón espera que “podamos abrirnos camino para descubrir el mayor misterio de la física moderna”, el cual es, en su opinión, “qué es la energía oscura”.

Por el momento, se trata de las regiones, sustancias y fuerzas del universo que no se pueden observar directamente. La rigurosidad científica y los cálculos no pueden demostrar siquiera que existan ambas materia y energía oscuras. Es todavía una hipótesis que la primera ayuda a mantener gravitacionalmente los cúmulos de galaxias en su lugar, mientras que la otra desempeña un papel en la forma en que el universo se expande.

“Determinar la naturaleza de la energía oscura, su posible historia en el tiempo cósmico es posiblemente la meta más importante de astronomía para la próxima década y se encuentra en la intersección de la cosmología, la astrofísica y la física fundamental”, planteó la NASA en su sitio web oficial.

Primeras pruebas

El Dark Emulator ya ha mostrado resultados prometedores durante pruebas exhaustivas, aseguran los científicos, que incluyen a varios expertos del Instituto Kavli de Física y Matemáticas del Universo y otros del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Esta herramienta tardó precisamente segundos en modelar algunos de los efectos y patrones encontrados en varios proyectos de investigación anteriores. Aprende de grandes cantidades de datos y “adivina los resultados para nuevos conjuntos de características”. Además, Nishimichi admite que el método desarrollado por su equipo puede resultar útil incluso en las ciencias sociales.

