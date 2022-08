Expertos de ESPN justifican mal paso del América; Chivas sí está en crisis, aseguran

Entornointeligente.com /

Chivas y América , dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, no atraviesan por su mejor momento en el Apertura 2022 y los especialistas de ESPN desglosan las razones de su crisis.

No es común ver al ‘Rebaño’ y a los de Coapa en los últimos lugares de la tabla, ni siquiera en arranque de torneo, como puede verse a los dos equipos tras concluir la Jornada 6 de la Liga MX .

De la mano de Ricardo Cadena , Chivas ocupa la décimo cuarta posición con solamente cinco unidades de 24 posibles, mientras que América , con Fernando ‘Tano’ Ortiz , marcha en décimo quinto con cuatro puntos.

El América tiene la ‘excusa’ de que ha tenido también qué cumplir con partidos internacionales en Estados Unidos, lo que implica viajes y cambios en su plan de labores, pero en Chivas los resultados no llegan y la falta gol condena al equipo tapatío.

A continuación, la opinión del talento de ESPN :

JORGE PIETRASANTA «Para mí en el América todavía no hay crisis, pero bueno empezando por el Guadalajara , ahí sí hay crisis, porque no puede ser que el equipo no haga un gol como local en cuatro partidos y tiene mucho qué ver con la lesión de ‘J.J.’ Macías, previo a que arrancará el torneo. Lo estaban recuperando de a poco, había hecho goles en la pretemporada y ya llegando a la campaña se lesionó y tuvo qué existir, incluso, una compra de pánico».

«Me da la impresión de que Cadena no quiere utilizar a Ormeño , pues lo usa muy poco. También creo que Cadena le empezó a mover cuando no tenía qué moverle; me refiero a la formación, la que le había dado resultado en el cierre del torneo anterior, como para meterse hasta donde se metió. Hizo un torneo muy bueno».

«Cuando le dieron el espaldarazo para continuar como técnico, le empieza a mover, cosa que yo no le entendí… De repente los técnicos, hay algunos que sí se vuelven locos; se les sube lo entrenador a la cabeza y empiezan a cometer errores».

«Y del América , como decía antes, yo creo que no hay crisis. Yo he visto buenos partidos contra el Manchester City, contra el Real Madrid, y es obvio que tener tantos encuentros puede afectar de alguna manera al equipo, pero yo no hubiera cambiado por nada enfrentar tres juegos de altísimo nivel, aunque para estos equipos sea pretemporada, y arriesgar un poco la Liga, pues finalmente, clasifican 12».

«Fíjate que estamos hablando de equipos de élite, como Chelsea o Real Madrid, recientemente campeones de la Champions, y del City, que siempre está metido en esas y tiene un técnico de lo mejor del planeta».

Especialistas de ESPN opinan sobre los resultados de ambos clubes: El plantel de las Águilas pueden ayudar a salir de los problemas, Chivas con más desventajas. ESPN MAURICIO PEDROZA «Son motivos distintos… Chivas está en crisis porque lleva acarreando años de pésimas decisiones de la directiva alrededor del equipo, y el equipo está mal construido, depende de un sólo jugador: Alexis Vega . Cuando Alexis Vega no funciona, se colapsa el resto del equipo».

«Y América , cuando pensábamos que estaba mejor construido, hoy está en crisis por culpa del técnico. Fernando Ortiz ha hecho una gestión pobre; la administración de piernas no ha sido la adecuada, tanto en los descansos por los viajes, o ajustes durante los partidos. Se lo han ‘comido».

«El América tiene pasajes en los que juega bien al futbol, pero porque tiene muy buenos futbolistas, tiene mucho talento a su disposición, a diferencia del Guadalajara

ANTONIO RODRÍGUEZ «Los problemas de estos equipos son de naturaleza distinta; en Chivas es la falta de profundidad, pues su plantel no es de Categoría 1, no es de los cuatro, cinco o seis mejores equipos de la Liga MX y están pagando el precio de ello… La expectativa es muy grande, la presión es muy grande, pero si no tienes jugadores que estén hechos a ese tamaño de presión, no va a funcionar».

«Tampoco creo que sea culpa de Cadena, él ha hecho lo que se puede, pero tampoco hay más de dónde echar mano. Y tampoco Cadena es un técnico de primer nivel en la Liga MX ; o sea, no lo vamos a comparar con Miguel Herrera, o con Vucetich, por ejemplo, y creo que con tanta presión terminan consiguiendo resultados peores de los que deberían ser».

«Y América , creo que es un tema de calendario. Al América no le veo tantos problemas y creo que va a estar bien al final de la temporada, pero ahorita se metieron en tantos viajes, en tantos partidos, que están pagando el precio».

HERIBERTO MURRIETA «Yo creo que la crisis de Chivas se debe a que no sabe ganar, no sabe mantener las ventajas que ha tenido en los marcadores en el torneo, porque le falta contundencia, porque le falta claridad en la zona de definición, y porque ha habido errores muy puntuales y muy graves, como el de Alexis Vega al fallar un penalti».

«Creo también que Santiago Ormeño todavía no entra en ritmo, no se le ve todavía cómodo… Todos esos factores están remarcando la crisis del Guadalajara en este inicio de torneo y yo creo que la presión es fuerte para Ricardo Cadena».

«Con respecto al América , creo que también le está faltando un buen funcionamiento colectivo y mayor contundencia en el ataque, aunque creo que Henry Martín está despertando».

«Sobre las nuevas incorporaciones, me parece que todavía no rinden lo suficiente; Damm, cuando entra de cambio, aporta poco, ya que sigue precipitándose a la hora de tirar centros. Todos estos factores se juntan para que el América tenga un arranque muy incierto en este arranque de torneo».

