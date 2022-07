Expertos aseguran que apagón del Saime viola derecho a la identidad y múltiples competencias más

Entornointeligente.com /

Cortesía – Publicidad – Hace más de tres semanas que el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) sufrió un apagón que dejó a la deriva a todos los venezolanos que necesitan tramitar su cédula de identidad o su pasaporte, y transcurrió casi el mismo tiempo para que emitieran un comunicado sobre la situción.

Por Luna Perdomo / talcualdigital.com

Pese a que la información oficial dice: «Hemos podido establecer y activar una novedosa plataforma tecnológica que permitirá reanudar los servicios de esta institución sin ataduras tecnológicas extranjeras, que han servido para afectar al pueblo venezolano», la página del Saime sigue funcionando de a ratos y para este jueves 14 de julio aún no deja hacer solicitudes de trámites.

– Publicidad – La falla en el sistema de identificación nacional ha dejado a muchos venezolanos atrapados en su propio país y lejos de sus familiares en el exterior, a otros los hizo perder becas de estudios internacionales, otros perdieron empleos en otros países porque habían vuelto a Venezuela a tramitar de manera «expedita» sus documentos de identificación, mantiene a muchos más encerrados en casa por no querer enfrentarse a alguna alcabala policial con la cédula vencida y hasta evitó que el modelo Jorge Eduardo Núñez no pudiera representar a su país en Polonia en el Mister Supranational 2022 por no recibir su pasaporte impreso a tiempo.

Ante el desespero por los documentos de identidad, los venezolanos han utilizado las redes sociales para exigir respuestas ante el silencio de las autoridades, pero solo se les ha dicho que a partir de la próxima semana (18 de julio en adelante) recibirán un correo con la reprogramación de la cita y que las oficinas están operativas para la entrega de cédulas, pasaportes y prórrogas.

