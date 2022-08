¡Experto en tierra batida! Rafael Nadal habría tenido un romance secreto con Shakira – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Tras anunciarse la separación entre Shakira y Gerard Piqué después de 12 años de estar juntos, han salido a la luz algunos detalles acerca de la vida privada: Ahora se desnuda una especie de trilogía entre canciones, tenis y balompié.

El ultimo relato involucra a la barranquillera con uno de los tenistas más reconocidos. De acuerdo con algunos medios Shakira habría tenido un romance secreto con Rafael Nadal el mismo año en que conoció a Piqué.

Y a pesar de que Gerard Piqué es el que más está dando que hablar después de confirmar su relación con Clara Chia Martí, una joven con la cual el futbolista le fue infiel a la cantante colombiana Shakira; la neogranadina también vería moverse su pasado en el que habría saltado desde el Camp Nou hasta Roland Garros.

Y es que recientemente el periodista Jordi Martí reveló que la colombiana sostuvo un romance secreto con Rafael Nadal; la relación fue secreta supuestamente debido a que fue en el mismo año que conoció a Piqué.

Shakira y Nadal fueron muy cuidadosos para no ser descubiertos De acuerdo con el periodista, Shakira sostuvo este romance con el deportista meses antes de conocer a Gerard Piqué; sin embargo, hasta el momento no se conocen muchos detalles acerca de este romance debido a que ambas personalidades fueron muy cuidadosas para que no fueran descubiertos.

En 2010, Rafael Nadal participó en el video oficial de «Gitana» al lado de la colombiana. Y fue a partir de la grabación de este video, que se dio esta supuesta relación secreta entre Shakira y Rafael Nadal.

En este mismo año 2010, la colombiana conoció a Gerard Piqué, previo al mundial de fútbol que se llevó a cabo en Sudáfrica; año en que comenzaron su relación que duró 12 años hasta la infidelidad del futbolista.

