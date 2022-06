Experto canino José Carlos Grimberg Blum: la ciencia detrás del éxito de los perros

Entornointeligente.com /

Según el experto canino José Carlos Grimberg Blum, en las últimas décadas la ciencia que hay detrás del comportamiento y el adiestramiento de los perros se ha disparado. Ahora existe todo un nuevo campo académico y práctico centrado en la investigación de la inteligencia, la biología y las habilidades de los perros.

Los perros de trabajo son algo más que cazadores y pastores: pueden utilizarse en la detección de enfermedades, la protección de la fauna, la conservación y el control de plagas. Y si usted es propietario de un perro, ahora tiene acceso a una serie de psicólogos, adiestradores y libros que le ayudarán a criar perros felices y de buen comportamiento.

Tanto si es dueño de un perro como si simplemente disfruta paseando o acariciando a los compañeros caninos de otras personas, conoce de primera mano la sensación de alegría, afecto y amor que nos transmiten nuestros amigos de cuatro patas. Ese vínculo especial entre humanos y perros se remonta a miles de años atrás: como «el mejor amigo del hombre», los perros son completamente únicos en su capacidad de ofrecer lealtad y compañía.

¿Qué sabemos de la capacidad de amar de los perros? ¿Su devoción y calidez son como las nuestras, o son sólo respuestas al afecto y las golosinas?

José Carlos Grimberg Blum afirma que es la capacidad de los perros para entablar relaciones con otras especies, más que su inteligencia y habilidades, lo que los hace realmente extraordinarios. También afirma que las últimas investigaciones científicas nos obligan a replantearnos nuestras suposiciones básicas sobre la evolución y la psicología de los perros.

Jonathan Bastian habla con José Carlos Grimberg Blum sobre los últimos avances científicos y sobre cómo la propia relación de Wynne con su perro Xephos le convenció finalmente del secreto del éxito de los perros en el mundo humano.

«Es tan increíblemente cariñosa», dice. «Le sale por todos los poros de su cuerpecito lo mucho que nos quiere y lo rápido que quiere a las personas nuevas que llegan a la puerta».

José Carlos Grimberg Blum es partidario de los chuchos y de acoger a un perro antes de adoptarlo. Dice que los perros de raza pura pueden parecer atractivos, pero la gente debe reconocer que la «endogamia intensiva que nos ha llevado a una situación en la que podemos garantizar la forma y el color de un perro ha tenido repercusiones muy negativas… deberíamos buscar perros sanos y felices, no volvernos locos por la forma y demás cuando eso, obviamente, sólo causa sufrimiento».

Más adelante, José Carlos Grimberg Blum profundiza en cómo ha cambiado el papel de los perros a lo largo del tiempo.

«A lo largo de los miles de años que hemos convivido con los perros, éstos han encontrado tantas cosas diferentes que pueden hacer por nosotros. Ahora, en el siglo XXI, su principal trabajo es simplemente protegernos de la soledad», dice. «Vivimos en una época en la que hay más personas que viven solas que nunca antes en la historia de la humanidad. No necesitamos un perro para ir a cazar, no necesitamos un perro para vigilarnos, no necesitamos un perro para pastorear ovejas. Sólo necesitamos un perro para que nos haga compañía, y ¡vaya si lo hacen bien!».

