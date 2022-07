Expertas critican los resultados del informe sobre los Diálogos Sociales por Pensiones

Entornointeligente.com /

Los resultados de los Diálogos Sociales por Pensiones conocidos el martes dieron cuenta de la visión de empleadores, trabajadores y autoridades sobre el modelo previsional chileno, arrojando una percepción de ausencia de los principios de seguridad social en el sistema de capitalización individual.

Al respecto, la exministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar planteó algunos problemas que calificó «de base» en la metodología del análisis hecho por el BID . En primer lugar, dijo, al medir el cumplimiento de los principios de seguridad social en cada parte del sistema previsional, por separado, «cuando precisamente el sistema es uno solo, que cuenta con un pilar solidario, un pilar contributivo obligatorio y un pilar voluntario, que en conjunto buscan responder a las necesidades de seguridad social», puntualizó. De hecho, agregó, «hoy nos encontramos en un debate por pensiones que justamente busca mejorar esa respuesta, a través de la creación de un nuevo pilar colectivo de ahorro».

Asimismo, la exsecretaria de estado, planteó su preocupación respecto de respuestas que reflejan falta de conocimiento del sistema de pensiones , como un modelo separado de otras áreas de la segridad social, problemática en la que -desde su perspectiva-, «todos hemos fallado en transmitir adecuadamente los conceptos». Segun Zaldívar, «esto es especialmente importante porque implica que las personas no sólo no conocen el sistema previsional en su integridad, si no que -como consecuencia de ello-, no pueden aprovecharlo adecuadamente haciendo uso de los beneficios que entrega», subrayó.

Por su parte, la académica Cecilia Cifuentes, indicó que «me parece evidente que el sistema debe evaluarse en su conjunto, no cada pilar por separado (…) Efectivamente el pilar de capitalización no está cumpliendo con el principio de suficiencia, pero no por el hecho de ser capitalización, sino por la informalidad y la baja tasa de cotización. Entonces me parece que se mantiene un error de diagnóstico, el problema no es la capitalización, el problema sería el mismo o peor con un sistema de reparto, con baja tasa de cotización e informalidad. Esos son los problemas centrales que se deben enfrentar», sostuvo.

Por otro lado, resaltó que de acuerdo con la OIT, el objetivo de un sistema de seguridad social es evitar pobreza en la vejez, lo que se logra con la Pensión Garantizada Universal (PGU). Pero, agregó que no cree conveniente subirla en forma adicional, por tres razones. «La primera es porque tiene un costo muy elevado, la segunda es que una PGU más elevada podría desincentivar las cotizaciones, en la medida en que las personas perciban que la pensión es suficiente, en un contexto de elevada preferencia por consumo presente. Y, la tercera razón -probablemente la más importante-, es que en los últimos dos años se duplicaron los recursos del pilar solidario, en un contexto fiscal de mediano plazo que se percibe complejo», explicó.

Por un criterio de «justicia intergeneracional», agrega Cifuentes, «no parece razonable exigir un esfuerzo solidario aún mayor a las generaciones actuales, al menos mientras el país no recupere su capacidad de crecer. En esa medida, es clave mantener la capitalización, ya que el país necesita aumentar el ahorro nacional, esto debe ser una prioridad», concluyó.

La CPC ya habia cuestionado el mecanismo metodológico de los diálogos y la medición de solo algunos de los principios de la Seguridad Social de la OIT. Al respecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, respondió indicando que si hubiesen sido más principios «los resultados no hubiesen sido tan distintos , porque son muy sólidos en torno a la desafección ciudadana hacia el modelo de pensiones y la necesidad de cambiar hacia un sistema que tenga la solidaridad al centro».

