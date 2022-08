Expectativa vs. realidad

Entornointeligente.com /

Por Amparo Palacio

No voté por Gustavo Petro. Me hubiera gustado que ganara otro, pero como respetuosa de la democracia acepto el resultado de las urnas y confío en que este nuevo gobierno de izquierda sea exitoso para el bien de nuestro país e incluso para quienes hoy ostentan el poder porque de eso dependerá que el relevo dentro de cuatro años incline la balanza a su favor.

Acepto también que tengo miedos, quizás infundados, quizás reales. Quiero dar un compás de espera y ver que las acciones del nuevo gobierno sí respetan las reglas de la economía, de la propiedad privada, los derechos pensionales y, sobre todo, que construya desde la construido y no llegue a arrrasar lo bueno que hay.

De su gabinete diré que me ha sorprendido la elección de personas con experiencia y conocedoras de los temas, salvo uno que otro, que intuyo están ahí por ser cuotas burocráticas de los partidos Liberal, Conservador, de la U. Ojalá Petro no se deje enredar con los mismos de siempre y de verdad abra su administración a personas valerosas. Me gusta esa idea de que quienes han estudiado con dedicación y esfuerzo, los doctores que da este país o que se han formado en el exterior, puedan aportar sus ideas. Qué bueno que esa convocatoria sea de gran acogida y veamos que la meritocracia sí es posible en el Estado, sin necesidad de roscas o padrinos políticos .

LINK ORIGINAL: El Colombiano

