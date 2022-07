Expansión: Las 13 claves del nuevo patrocinador de LaLiga

Entornointeligente.com /

T ras conocerse el anuncio del fin de la relación entre LaLiga y Banco Santander, muchas han sido las especulaciones sobre el nuevo patrocinador del campeonato espaáol. Aunque todavía no se conoce el nombre, según una información de E.S. Mazo en el periódico «Expansión», sí han sido desveladas hasta 13 claves que acotan la lista de candidatos.

Semana potente para el fútbol espaáol. LaLiga y Banco Santander han puesto fin a su contrato desde la temporada 2022/2023 , con la que cerrarán una etapa de siete campaáas de alianza por un pago algo inferior a los 20 millones de euros. La patronal llevaba desde inicios de aáo buscando un relevo para sacar más rentabilidad a este acuerdo, cuyo principal atractivo -pero no el único- es poner nombre a la competición (los denominados naming rights).

LaLiga se ha tomado muy en serio mantener en secreto la identidad de su nueva pareja de patrocinio, si bien el contrato ya está firmado , según aseguran fuentes del sector cercanas a la operación, que revelan otras doce certezas sobre el nuevo socio: es un empresa internacional , se trata de una tecnológica o una firma con un alto perfil digital, dará nombre a la competición, ha sellado un compromiso por cinco aáos , el pago será superior al que realizaba Santander (se habla de 30 millones ), no es una entidad financiera, no rivaliza en la categoría principal con ninguno de los grandes aliados actuales de la Liga, es cotizada o directamente vinculada a una firma en Bolsa, se anunciará en agosto si la confidencialidad del contrato no explota , creará contenido exclusivo en todo el mundo, incluirá un acercamiento con el fan más estrecho al actual, y lanzará experiencias de las conocidas como WOW, esto es, que superan las expectativas del fan en un modo especial. «Va a ser una revolución, algo que aún no hemos visto», revelan las mismas fuentes.

A partir de ahí, las apuestas del mercado están divididas, pero la mayoría se decanta por una empresa tecnológica, si bien las fuentes consultadas revelan que se ha hablado con empresas como Red Bull, entre otras opciones.

Varios candidatos en las quinielas Las quinielas se acotan a las empresas que presentan resultados a finales de julio o principios de agosto dados los plazos para anunciar el acuerdo. Por ejemplo, el momento de comunicar la firma de LaLiga con Disney en EEUU se hizo en función de la publicación de resultados de ESPN, propiedad del titán norteamericano, para cuadrarlo con el momento más apropiado para los accionistas de la firma. Disney firmó por 8 temporadas relevando a Bein por 175 millones por campaáa, un total de 1.400 millones. Disney es, de hecho, uno de los candidatos para relevar a Santander desde su rol de socio audiovisual de LaLiga en EEUU. En este caso, como en el resto, podría ser una de sus empresas vinculadas.

Empresas como Amazon, El Corte Inglés, Facebook o TikTok son algunos de los nombres con los que se especula en los últimos días. Pero esto son solo quinielas, pues el perfil tecnológico de empresas de otras categorías abre el abanico que cada vez más marcado de las empresas convierte en candidatas de candidatas. Siempre y cuando cumplan, eso sí, esas otras once certezas que acotan mucho el elenco de pretendientes.

