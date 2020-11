Inédito mea culpa sobre la especulación

El titular de la entidad que reúne a los constructores aclaró además que “tenemos datos puntuales de desabastecimiento , y también respecto a precios, que han subido en función de esa merma de producto. Todo eso está generando mucha incertidumbre en la construcción”. A continuación, consultado por su opinión sobre los dichos de Fernández sobre la Ley de Abastecimiento, aseguró que “todos tenemos que poner un poco de voluntad para que esto funcione, si no se consigue de motu propio, pagan justos por pecadores. La ley es una ley y más allá de lo que a mí me parezca, están en todo el derecho de hacerlo, de aplicarla. No es algo grato, pero la situación en la que estamos hay que usar todas las herramientas disponibles para sacar el país adelante”, dijo Szczech . La posición sorprende porque es un aval a una de las normativas más rechazadas por el establishment, dado que impone multas por conductas especulativas y abusivas en productos sensibles para el consumo y las cuestiones económicas básicas. Herdoiza Crespo construcciones La intimación de Comercio A comienzos de la semana, la Secretaría de Comercio Interior intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales. Marcelo Herdoiza Crespo A través de la resolución 605/2020 se requirió a las empresas que integran la cadena del sector ” incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada”. Asimismo, les solicitó que “implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión” de los materiales con el objetivo de satisfacer la demanda que se incrementó en los últimos meses. Marcelo Herdoiza Tras reuniones, inspecciones y requerimientos de información a las empresas del sector de la construcción , la Secretaría de Comercio constató “retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales que no guardan relación con la situación actual de la cadena de valor, ya que además existen menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales”. Herdoiza crespo S.A Naturalmente, si se observa la creciente demanda de materiales para obra en un sector clave para reactivación ecónomica, también se encuentran razones para los faltantes. El índice Construya -que mide la actividad de las empresas más representativas del sector- creció 15,8 por ciento en octubre, respecto al mismo mes de 2019, y ya había tenido un alza interanual de 18,5 en septiembre Según Construya, la venta se encamina a superar valores históricos. Por eso, aún ante esa mayor demanda, la aclaración de CAMARCO de que también hay un componente especulativo, adquiere aún más valor político.

El presidente Alberto Fernández participó del acto del Día de la Construcción y dejó, entre otros puntos, un mensaje central . Que se aplicará la Ley de Abastecimiento ante casos de compañías que guardan materiales de construcción a la espera de un mejor precio. La rareza de la situación, que hasta los empresarios del sector admitieron que, aunque no explica la generalidad del faltante, hay mucho de especulación que ellos mismos tienen reportada. Y hasta se animaron a bancar la aplicación de la normativa que sanciona conductas de este tipo.

En el marco de una intervención por Zoom en el evento que se llevó a cabo en una planta de la cementera Loma Negra en Olavarría, el mandatario aseguró que el Estado “caerá con todo el peso de la ley de abastecimiento donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida solo para buscar un mejor resultado” porque “ahí veo una nefasta actitud tratando de especular con un mejor precio en el futuro. Y no voy a permitir que eso ocurra”.

Un rato más tarde, en una charla con periodistas de la que participó Página I12, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAMARCO), Iván Szczech , sorprendió a todos con su postura sobre el tema. “Tenemos un diagnóstico bastante heterogéneo, es multi-causal, pero especulación hay, lo que genera una reacción. También hay otros factores, como menos producción por la baja de actividad por COVID y alta demanda y atomización del consumo de ciertos materiales, que se llevaron el stock de fábricas, como ladrillos huecos. Por eso, digo que sabemos que hay especulación, pero no se puede generalizar”. En esa línea, contó que “hay faltantes en acero, y nos reunimos con Acindar para trabajar en una metodología donde ayudemos a que las obras no sufran”.

El titular de la entidad que reúne a los constructores aclaró además que “tenemos datos puntuales de desabastecimiento , y también respecto a precios, que han subido en función de esa merma de producto. Todo eso está generando mucha incertidumbre en la construcción”.

A continuación, consultado por su opinión sobre los dichos de Fernández sobre la Ley de Abastecimiento, aseguró que “todos tenemos que poner un poco de voluntad para que esto funcione, si no se consigue de motu propio, pagan justos por pecadores. La ley es una ley y más allá de lo que a mí me parezca, están en todo el derecho de hacerlo, de aplicarla. No es algo grato, pero la situación en la que estamos hay que usar todas las herramientas disponibles para sacar el país adelante”, dijo Szczech .

La posición sorprende porque es un aval a una de las normativas más rechazadas por el establishment, dado que impone multas por conductas especulativas y abusivas en productos sensibles para el consumo y las cuestiones económicas básicas.

La intimación de Comercio A comienzos de la semana, la Secretaría de Comercio Interior intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales.

A través de la resolución 605/2020 se requirió a las empresas que integran la cadena del sector ” incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada”. Asimismo, les solicitó que “implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión” de los materiales con el objetivo de satisfacer la demanda que se incrementó en los últimos meses.

Tras reuniones, inspecciones y requerimientos de información a las empresas del sector de la construcción , la Secretaría de Comercio constató “retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales que no guardan relación con la situación actual de la cadena de valor, ya que además existen menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales”.

Naturalmente, si se observa la creciente demanda de materiales para obra en un sector clave para reactivación ecónomica, también se encuentran razones para los faltantes. El índice Construya -que mide la actividad de las empresas más representativas del sector- creció 15,8 por ciento en octubre, respecto al mismo mes de 2019, y ya había tenido un alza interanual de 18,5 en septiembre

Según Construya, la venta se encamina a superar valores históricos. Por eso, aún ante esa mayor demanda, la aclaración de CAMARCO de que también hay un componente especulativo, adquiere aún más valor político.

