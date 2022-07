Exoneración de impuestos al Ateneo quedó en el limbo

Entornointeligente.com /

La sesión de Cámara Municipal de este martes 12 de julio conoció el informe sobre la solicitud de la Asociación Civil Ateneo de Valera , mediante el cual pide exoneración de impuestos municipales del inmueble por ser una institución cultural sin fines de lucro el cual fue presentado por la Comisión de Participación Ciudadana y Poder Popular, conformada por los concejales Luis Daniel Reyes (presidente), Rafael Leonardo Peña Terán (vicepresidente) y Jesús Enrique Matos Román (secretario).

Luis Daniel Reyes procedió a dar lectura a dicho informe indicando que desde que se recibió el oficio Nro. 519, de fecha 14 de junio 2022, la comisión que preside procedió a realizar las gestiones administrativas ante las oficinas de Catastro, Suma y los órganos jurídicos de la municipalidad así como a la revisión de las ordenanzas sobre esta materia, lo que arroja el siguiente informe:

Del estudio realizado, se procedió a indagar, constatar y verificar si sería procedente o no la exoneración de los impuestos de inmueble, solicitando a la Oficina Municipal de Catastro, oficina que está dirigida por el Ing. Juan Briceño con atención a la Dra. Dilcia Rojas, Superintendente del SUMAT, en donde se solicita el tiempo que tiene la Asociación Civil Ateneo de Valera en cancelar la deuda por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos, hasta la presente fecha, al respecto, mediante oficio Nro. E-OMC-07-2022-00-77, de fecha 01-07-2022, respondió que hasta la presente fecha solo tienen una deuda de 2.250,69 Bs del año en curso y el inmueble está unificado cuatro por inmuebles con código 02-01-19-11, ubicado en la avenida Caracas.

E igualmente se analizó la reforma parcial de la Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos del Municipio Valera del estado Trujillo, del año 2017, obteniendo que en el capítulo IV. De las Exenciones, Exoneraciones y Rebajas, sesión I correspondiente las exoneraciones Articulo 11. El alcalde o alcaldesa a solicitud de parte interesada y con la aprobación del Concejo Municipal, podrá exonerar total o parcialmente y hasta un lapso de cuatro (04) años a los siguientes inmuebles… Literal F «Los inmuebles de propiedad particular destinados por sus propietarios a fines benéficos, a ser sede de corporaciones científicas, religiosas o culturales, siempre de acuerdo a la conformidad de los usos y a que los servicios que se presten al público sean sin fines de lucro, si ese fuera el caso, únicamente sobre aquella parte del inmueble dedicada a tales servicios. Al cambiarse la finalidad en que se fundamenta la exoneración, esta cesará de inmediato. »

También Reyes leyó el Parágrafo Único de dicha sesión que contempla » A solicitud de parte interesada, las exoneraciones contempladas en este artículo podrán ser prorrogadas por el alcalde hasta por un lapso igual, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el encabezamiento de este artículo, pero en ningún caso el plazo total de las exoneraciones excederá de cinco (5) años.»

El informe fue recibido por el presidente de la Cámara municipal. Dijo el concejal que dadas la razones ante expuestas y luego del análisis de lo anteriormente descrito y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates, en uso de las atribuciones legales como miembros de la Comisión permanente de participación ciudadana y poder popular recomendamos :

Primero: otorgar la exoneración del impuesto del inmueble , según lo constituye la Ordenanza de Reforma Parcial de Ordenanza sobre Impuesto sobre Inmuebles Urbanos del Municipio Valera del estado Trujillo, en su artículo 11, literal f, la cual establece que el alcalde o alcaldesa podrá exonerar total o parcialmente hasta un lapso de 4 años, es decir, exonerar desde el año 2022 hasta el año 2025. Segundo : Remitir el presente Informe a la alcaldesa del municipio Valera , Angie Quintana para que en uso de sus atribuciones legales conceda por resolución la exoneración total o parcial del pago del impuesto a la Asociación Civil sin fines de lucro «Ateneo de Valera» y tercero entregar copia del presente informe a la Asociación Civil Ateneo de Valera.

Igualmente propuso el concejal Reyes la realización de un gran potazo ciudadano pro fondos pago de impuestos del Ateneo, de no ser posible o hacer caso omiso por parte de la alcaldesa de lo aquí propuesto. Finalmente solicitando la aprobación y votación de dicho informe por Cámara Municipal.

La roncha municipal Abierto el debate sobre este informe el Presidente de Cámara concejal Rafael Torrealba (Psuv), propuso ser recibido dicho informe y analizado en mesa de trabajo con la presencia del Síndico Municipal, recalcando que no se está negando la exoneración de la deuda del Ateneo, sino que consideramos como bancada del Psuv, que no hubo la participación del cuerpo jurídico municipal.

En igual tenor intervino la Concejal Soebe Mejías «No hay apuro para aprobar la exoneración del impuesto al Ateneo, apoyo la propuesta de ser debatido en Mesa de trabajo y discutirlo con el síndico municipal.»

Bancada de la oposición rechazó postura de concejales del Psuv

Repuesta de la Bancada Democrática Ante estas posiciones el edil Leonardo Peña ripostó » Sí hay apuro por resolver el caso del Ateneo de Valera, cuyas instalaciones están secuestradas , se trata de demostrar al pueblo que sí se tiene voluntad política para dar a Valera su casa Cultural.»

Iraly Guerrero, concejala del Boque Democrático enfatizó que el informe posee la fundamentación legal y jurídica, preguntándose ¿Dónde está el síndico que nunca asiste a las sesiones, sobre todo en este tipo de situaciones?, además acá en esta sesión está la mayoría de concejales, no se comprende el porqué el informe debería de pasar a una mesa de trabajo. Quisiera que se me respondiera ¿Por qué dilatar esta situación del Ateneo de Valera? En fin de cuentas el informe no fue ni votado ni aprobado ante la insistencia de los concejales del Psuv.

Solo se limitaron a recibir el informe de la Comisión de Participación Ciudadana y Poder Popular, lo que deja en limbo la petición de exoneración de impuestos de la Asociación Civil Ateneo de Valera.

.

